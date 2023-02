Tokyo Joshi Pro-Wrestling celebró su décimo aniversario. El 30 de enero de 2013 la empresa realizó su primer evento, entonces como ahora en el Twin Box AKIHABARA.

► “Beyond the Origins, Into the Future”

A manera de celebración, se efectuó un torneo individual a puerta cerrada donde compitieron diecinueve luchadoras.

Debido al pequeño lugar y la gran cantidad de luchas en el calendario, cada encuentro tenía un límite de tiempo de 5 minutos. Los partidos que terminaron en empate en las primeras tres rondas utilizaron el juego de Piedra, Papel o Tijeras como criterio de desempate.

Las reglas llevaron a algunas sorpresas poco probables, como que Mahiro Kiryu eliminara tanto a Maki Itoh como a Miyu Yamashita. También estaba Haruna Neko anotando una rara victoria individual cuando venció a Yuki Aino.

Para la semifinal y la final se deshicieron de los juegos y en su lugar usaron 1 Count Pinfalls para los desempates. Eso solo entró en vigencia para la final donde Rika Tatsumi cubrió a Shoko Nakajima , vengando su derrota ante ella en la función previa. En su discurso de victoria, Tatsumi dijo que la historia de Tokyo Joshi Pro continuará.

Los resultados completos son:

TJPW “BEYOND THE ORIGINS, INTO THE FUTURE”, 30.01.2023

Twin Box AKIHABARA

Asistencia: 0 Espectadores

1. Princess of the Decade – Round 1, 2-Count Rule: Miyu Yamashita venció a HIMAWARI (2:21) con la Middle Kick.

2. Princess of the Decade – Round 1, 2-Count Rule: Suzume derrotó a Kaya Toribami (2:35) mit einem Mikazuki Meteor Shower.

3. Princess of the Decade – Round 1, 2-Count Rule: Hyper Misao vs. Miu Watanabe – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

4. Princess of the Decade – Round 2, 2-Count Rule: Rika Tatsumi venció a Pom Harajuku (3:03) con un Sliding Hip.

5. Princess of the Decade – Round 2, 2-Count Rule: Hikari Noa derrotó a Moka Miyamoto (2:52) con un Missile Dropkick.

6. Princess of the Decade – Round 2, 2-Count Rule: Mahiro Kiryu vs. Maki Itoh – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

7. Princess of the Decade – Round 2, 2-Count Rule: Haruna Neko venció a Yuki Aino (4:06) con un Crucifix Hold.

8. Princess of the Decade – Round 2, 2-Count Rule: Nao Kakuta derrotó a Arisu Endo (2:46) con un Orange Blossom.

9. Princess of the Decade – Round 2, 2-Count Rule: Miyu Yamashita vs. Raku – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

10. Princess of the Decade – Round 2, 2-Count Rule: Shoko Nakajima venció a Suzume (3:12) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold.

11. Princess of the Decade – Round 2, 2-Count Rule: Mizuki derrotó a Hyper Misao (3:04) con un Samson Clutch.

12. Princess of the Decade – Round 3, 2-Count Rule: Rika Tatsumi venció a Hikari Noa (2:19) con un Twist of Fate.

13. Princess of the Decade – Round 3, 2-Count Rule: Mahiro Kiryu derrotó a Miyu Yamashita (0:31) con la Hotei Raoyui.

14. Princess of the Decade – Round 3, 2-Count Rule: Shoko Nakajima venció a Haruna Neko (4:01) con un Northern Light Suplex Hold.

15. Princess of the Decade – Round 3, 2-Count Rule: Nao Kakuta derrotó a Mizuki (2:26) por Pinfall.

16. Princess of the Decade – Semifinal, 2-Count Rule: Rika Tatsumi venció a Mahiro Kiryu (2:44) con un Doujime Dragon Sleeper.

17. Princess of the Decade – Semifinal, 2-Count Rule: Shoko Nakajima derrotó a Nao Kakuta (4:18) con un Crucifix Hold.

18. Princess of the Decade – Final, 2-Count Rule: Rika Tatsumi vs. Shoko Nakajima – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

18a. Princess of the Decade – Final, 1-Count Rule: Rika Tatsumi venció a Shoko Nakajima (0:36) con un Sliding Hip.