El ex campeón de peso gallo de UFC, TJ Dillashaw , dijo que él y todos los peleadores que compiten en MMA de alto nivel son “criados” para creer que tendrán éxito, independientemente de los obstáculos que enfrenten en el entrenamiento.

Entonces, incluso con un hombro tan gravemente lesionado que se dislocó unas 20 veces antes de una pelea por el título de UFC 280 con Aljamain Sterling, Dillashaw creía que podía perseverar. Y lo que es más importante, no dejaría que interviniera ninguna otra realidad.

“Soy adicto a estar en la cima. Pensé que saldría y lo haría”.

Como vio el mundo, Dillashaw no tenía posibilidades reales de ganar contra Sterling. El hombro izquierdo del ex campeón se dislocó en un derribo en el primer minuto de la pelea y, a partir de ahí, luchó solo para sobrevivir. Sopesó defender su cabeza contra los golpes y levantarse, con la esperanza de esperar el tiempo suficiente para pasar el round y que su esquina pudiera volver a meter su hombro (lo cual hicieron, justo antes de que el médico de la jaula viniera a revisarlo). Hasta el final, nunca admitió que la pelea estaba perdida.

Por segunda vez en su carrera, Dillashaw, quien anteriormente fue suspendido dos años por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos por hacer trampa, asumió el papel de villano. Los fanáticos, los medios y el UFC han criticado su decisión de pelear. Algunos, sin embargo, han estado muy cerca de acusarlo de malversación.

Dillashaw acepta su posición como el malo, pero hay una acusación a la que se opone: que cometió «fraude límite», un término que el analista de MMA Luke Thomas describió sus acciones.

“Como si no me estuvieran tirando debajo del autobús lo suficiente. Como si él pensara que entré allí para cobrar un cheque de pago. Entré allí con la mayor convicción de que iba a ganar, y que iba a recuperar mi título, algo que había estado esperando durante tres años y medio y estaba ansioso por hacerlo. Acabo de vencer a Cory Sandhagen en una pierna, ¿y por qué no? ¿Por qué no iba a creer que puedo vencer a un tipo que es menos peligroso y con el que me combiné muy bien?«.

«Obviamente, el hombro salió mucho antes de lo que esperaba y no volvió a entrar, lo que, en promedio, no fue el caso, por lo que es un tipo de eventos desafortunados».