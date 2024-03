The Undertaker: «Una lucha con Sting no hubiera cumplido las expectativas»

En la más reciente edición de su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway, el reconocido y gran luchador de WWE, The Undertaker, habló por fin acerca de algo que muchos fans querían que tocara allí, especialmente, con el reciente retiro de Sting en el PPV AEW Revolution 2024.

En esta reciente edición, Undertaker declaró que aunque una lucha con Sting hubiera salido bien, tampoco cree que hubiera sido la gran cosa, especialmente, debido a su estado de salud. Estas fueron sus declaraciones:

► The Undertaker dice por qué cree que una lucha ante Sting no hubiera ni cumplido ni superado las expectativas

«La lucha de Sting hubiera sido buena, pero no habría cumplido con las expectativas. La gente esperaba Undertaker del 2007 o 2008 ante Sting. Puedo decir que cuando llegó allí a WWE en 2014, yo estaba en el extremo opuesto, el de la salida».

Aunque esta parece una buena razón para no aceptar el combate, la realidad es que The Undertaker siguió en buen nivel hasta 2019. Nunca hubo una verdadera voluntad de Vince McMahon y de The Undertaker por permitir una lucha ante Sting, presuntamente, porque McMahon no quería que una de las más grandes estrellas en la historia de WWE, diera una lucha ante una de las más grandes estrellas no creadas por él, sino, además, maximizada por WCW, compañía que tuvo contra las cuerdas duante mucho tiempo a WWE y McMahon.