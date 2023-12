The Undertaker ganó el Campeonato WWE venciendo a Steve Austin en Over The Edge 1999. Después de retenerlo en varias ocasiones, incluyendo su combate con The Rock en King Of The Ring 1999, lo perdió 36 días después ante el mismo Stone Cold en el Raw del 28 de junio. En una reciente entrevista en el podcast Six Under Feet, El Enterrador se acordó de aquellos momentos y de cómo Vince McMahon le comunicó que iba a perder el título.

► Enfado de McMahon con Undertaker

«Vince [Vince McMahon] reúne a Stone Cold, Triple H, Kane y a mí en una habitación. Está furioso, fuera de sí. ‘Algo no está funcionando. Algo no está funcionando bien. Tenemos que cambiar algunas cosas. Steve, vas a vencer a Taker esta noche. Estamos cambiando el título de nuevo en televisión.‘ Creo que lo hicimos en vivo en la televisión, si no me equivoco, tal vez en un evento de pago, estoy un poco confuso. Hago que Steve recupere el título, él se lleva el cinturón. No estoy seguro de qué más cambió para los demás chicos. Uno de ellos era el Campeón Intercontinental, tal vez otro era el Campeón de los Estados Unidos. Nada cambió para ellos, lo único que cambiaba era que yo perdía este título ante Steve.

«[Vince] siempre le gustó un campeón babyace. Estoy pensando, ‘Estos son chicos a los que respeto absolutamente y ahora estamos en una habitación juntos y básicamente todo recae sobre mí’. ‘Amigo, no estás cumpliendo como campeón, estás dejando el título esta noche. Ustedes dos, pongan sus cosas en orden también o serán los siguientes’. Así es como sucedió y así es como salí de esa habitación. Recuerdo que Triple H se acercó a mí y me dijo, ‘No merecías eso’. ‘Sabes qué, no creo que lo mereciera’«.