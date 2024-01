The Rock valora recuperar el control de «The Rock»

Horas atrás confirmábamos que The Rock es el nuevo directivo de TKO Group Holdings, la compañía que fusiona la WWE y la UFC, así como también que dentro del acuerdo se ha incluido que es el nuevo poseedor del término «The Rock», a lo cual reaccionaba en un primer momento con una breve declaración, la cual ha ampliado en una reciente apación en CNBC’s Squawk On The Street.

► The Rock ahora posee «The Rock»

«Hay un aspecto comercial en eso, como sabemos. Existe una dimensión económica en ello, pero va mucho más allá. Esta idea, el nombre de The Rock, para mí, le debo todo a ese nombre. Sin ese nombre, no habría carrera en la lucha libre, ni carrera en Hollywood. Además, ese nombre es un derivado de mi padre, Rocky Johnson, quien fue el primer campeón de parejas negro en la WWE, un pionero que allanó el camino, un hombre de color que permitió que alguien como yo fuera aceptado de manera más amplia cuando llegué.

«Esta es una de las razones por las que este acuerdo es tan sin precedentes, el que pude llevar a cabo y cerrar con Ari aquí. Nuevamente, quiero reconocer a Ari y darle sus méritos. Al final del día, él tenía un millón de razones para decir no, pero encontró una razón para decir sí. La razón es que entendió, como me dijo cara a cara, que este es tu nombre y proviene de tu familia. Eso es importante para mí. La familia es muy importante para nosotros y el nombre The Rock, es por eso que se volvió invaluable. La valoración callejera del nombre The Rock tiene cierto peso detrás. Más importante aún, es algo que he ganado, construido y le debo mucho a ese loco salvaje llamado The Rock, que, por cierto, el mayor beneficio de ahora poseer completamente el nombre The Rock, sin trucos, sin tonterías, en todos los aspectos, con plena propiedad, es que el nombre The Rock, hace años, realmente me permitió ser yo mismo. Eso es muy especial».