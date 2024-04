En la segunda lucha de la segunda y última noche de WrestleMania 40, WWE presentó una lucha entre The Pride y The Final Testament, estilo Philadelphia Street Fight, que se suponía, se hacía para conmemorar a Paul Heyman y a ECW, pues Philadelphia fue la casa de ECW.

Sin embargo, el combate dejó mucho que´desear, pues no hubo nada de lucha al estilo antigua ECW, ni siquiera hubo sangre. Solo hubo uso de sillas, palos de kendo y una caneca de basura, pero de forma no tan profunda, casi que al estilo ECW de WWE.

► The Pride salieron vencedores en WrestleMania 40

Bully Ray fue el réferi especial invitado y Snoop Dogg el comentarista especial invitado. Al final, Bobby Lashley Montez Ford y Angelo Dawkins, conocidos como The Pride, lograron vencer a Karrion Kross, Akam y Rezar, conocidos como The Final Testament. Pero, así fue la lucha…

The Pride rápidamente limpió el ring de The Final Testament. The Street Profits fueron debajo del ring y sacaron una mesa. Rezar agarró a Angelo Dawkins y lo envió contra los escalones del ring. También sacaron a Ford. Kross, Akam y Rezar agarraron palos de kendo y rodearon el ring.

Lashley intentó luchar contra ellos, pero lo diezmaron con los palos de kendo. Rezar destrozó su palo de kendo en el cuerpo de Lashley. Kross colocó una silla en el ring y le dio a Lashley una desnucadora sobre la silla. Kross cubrió 1… 2… Dawkins lo interrumpió. Akam y Rezar golpearon brutalmente a Dawkins con los palos de kendo.

Ford saltó desde la cuerda superior, pero también fue golpeado con los palos de kendo. The Authors of Pain golpearon a The Street Profits con un Super Collider, que son dos powerbomb al unísono. Apilaron a los Profits y los cubrieron, pero B-Fab interrumpió el conteo con un palo de kendo.

Scarlett atacó a B-Fab con un bote de basura y la envió contra el poste del ring para que se lastimara el hombro. The Authors of Pain intentaron un segundo Super Collider con The Street Profits, pero Lashley lo interrumpió.



Lashley golpeó a Kross con un flatliner. Los Profits sacaron a The Authors of Pain. Dawkins los aplastó en ringside. ¡Ford luego saltó de gran manera por encima del poste del ring y cayó sobre sus rivales! En el ring, Lashley golpeó brutalmente a Kross con una silla de acero. Lashley conectó un spinebuster en la silla de acero y se preparó para el Hurt Lock, pero Scarlett entró al ring y lo golpeó con un palo de kendo.

Lashley absorbió el dolor y la miró. ¡B-Fab eliminó a Scarlett con una patada giratoria! B-Fab luego arrojó a Scarlett contra una mesa desde la ceja de ringside.

Paul Ellering tomó el tobillo de Lashley. Kross agarró a Lashley y conectó un Doomsday Saito. Kross colocó una silla en el centro del ring y conectó un DDT a través de ella. Kross cubrió para una cuenta de dos. Kross no estaba contento con el conteo de Bubba Ray Dudley y lo empujó. Dudley no estaba contento con eso. Dudley sacó sus lentes de su pantalón y se los puso.

¡Kross se giró y recibió una Spear de Lashley! Todos los miembros de The Pride estaban en el ring. Ford y Lashley sostuvieron las piernas de Kross. Dawkins estaba en la cuerda superior y realizó el cabezazo WHAZZUP en la ingle. Kross estaba en un montón de dolor.

Dudley empujó a Lashley, y The Street Profits sabían qué hacer. Dudley hizo la cuenta regresiva, y la multitud gritó «GET THE TABLES!» The Pride consiguió una mesa en el ring, y comenzó un cántico de «ECW».

Lashley y Dawkins pusieron a Kross en la mesa, ¡pero se rompió por su peso! Lashley golpeó a Kross mientras The Street Profits traían otra mesa con una gran ovación. Ford golpeó furiosamente a Kross con golpes de palo de kendo y lo destruyó en su cuerpo. Colocaron a Kross suavemente sobre la nueva mesa. Ford realizó un Frog Splash sobre Kross para hacerlo atravesar una mesa. ¡Lashley cubrió para la victoria!