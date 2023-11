The Bullet Club Gold humilló a MJF

MJF, enfrentándose a la falta de compañeros para defender el Campeonato de Parejas de ROH en Full Gear y sin aliados, terminó siendo humillado por Jay White y sus compañeros.

Tras la lesión de su compañero Adam Cole y el reciente ataque a The Acclaimed, las opciones de MJF se redujeron drásticamente. Aunque Samoa Joe le ofreció su ayuda, éste dejó claro que quiere el Campeonato de AEW, por lo que se quedó sin muchas alternativas.

.@The_MJF may be afraid, but he’s ready for a fight#AEWDynamite pic.twitter.com/KmbC5TLLdJ

— AEW on TV (@AEWonTV) November 16, 2023