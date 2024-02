The Briscoe Brothers serán inducidos al Indie Hall of Fame

En una buena noticia para la lucha libre, y los amantes de la buena acción dentro del ring, los por siempre reconocidos The Briscoe Brothers, Mark Briscoe y el fallecido Jay Briscoe, estarán recibiendo un gran honor en el mes de abril.

Así lo ha informado la empresa GCW, quien anunció que ambos luchadores serán inducidos al Salón de la Fama de la Lucha Libre Independiente, en su clase de 2024. Este es el anuncio de la empresa Game Changer Wrestling:

The 2024 #IndieHoF Ceremony takes place on Sunday 4/7 at Noon at the site of @wrestlecon !

To be accepted by: @SussexCoChicken

Inductee #2 for the Class of 2024: THE BRISCOE BROS

«Actualización del Salón de la Fama Indie



«Nuevo integrante #2 para la Clase del 2024:

«LOS HERMANOS BRISCOE

«Serán aceptados por:

@SussexCoChicken (Mark Briscoe)

«La Ceremonia del #IndieHoF 2024 se llevará a cabo el domingo 7 de abril de 2024 al mediodía en el lugar de @wrestlecon.

«Obtén tus entradas:

«http://IndieHoF24.eventbrite.com

«¡Transmisión EN VIVO y GRATIS en Youtube!»

Mark Briscoe aceptará la inducción tanto para él como para su fallecido hermano. En su carrera, que se vio truncada cuando una mujer en su camioneta estrelló a gran velocidad la camioneta de Jay, causándole la muerte, en enero de 2023, los hermanos Briscoe fueron 13 veces Campeones de Parejas de ROH, y para muchos, en algún tiempo llegaron a ser los mejores luchadores por equipo del planeta Tierra.

The 2024 Indie Wrestling Hall of Fame Ceremonies will take place on Sunday, April 7th at Noon, LIVE from the site of @wrestlecon…

General Admission entry is FREE for @collective2024 and @wrestlecon Ticket Package holders! pic.twitter.com/Ku7Ssn65nQ

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) February 22, 2024