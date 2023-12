Tetsuya Naito: «A veces me siento cerca del final»

En poco más de dos semanas, el 4 de enero, Tetsuya Naito va a tener la oportunidad de recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP que tuvo en sus manos en tres ocasiones cuando enfrente a SANADA en Wrestle Kingdom 18 después de haber ganado el G1 Climax 33.

El Ingobernable de Japón se encuentra en un gran estado de forma, sin embargo, está pensando más que nunca en la edad que tiene, y por ende en el final de su carrera, la cual dio comienzo allá por 2006 en la misma NJPW, enfrentando a Takashi Uwano en Best Of The Super Junior XIII.

► El presente de Tetsuya Naito

«Siento que en comparación con la gente a mi alrededor, me encuentro pensando más en mi edad. Es por eso que siento que si no aprovecho al máximo este momento, viviré para lamentarlo más tarde. Así que supongo que de alguna manera, es mi edad la que me ha ayudado a darme cuenta de lo que es importante. No es tan malo.

«Algunos días siento que estoy en la cima del séptimo inning. A veces siento que estoy en la parte inferior de la novena entrada (referencia a la última parte de un juego de las Grandes Ligas de Béisbol). Pero a veces también juegas entradas extras, así que podría pasar un tiempo. Pero la lucha está casi [aquí]. En este momento, estoy abajo 0-1. Igualar, hacer una reaparición, esa emoción todavía está ahí, eso es seguro«.

► Wrestle Kingdom 18

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP

SANADA (c) vs. Tetsuya Naito

Bryan Danielson vs. Kazuchika Okada

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS IWGP

Will Ospreay (c) vs. Jon Moxley vs. David Finlay

CAMPEONATO DE PESO ABIERTO NEVER

Shingo Takagi (c) vs. Tama Tonga

CAMPEONATO DE PESO COMPLETO JUNIOR IWGP

Hiromu Takahashi (c) vs. El Desperado

CAMPEONATO DE PESO COMPLETO JUNIOR DE PAREJAS IWGP

BULLET CLUB War Dogs (Drilla Moloney & Clark Connors) vs. Catch 2/2 (Francesco Akira & TJP)

CAMPEONATO MUNDIAL TELEVISIVO NJPW

Zack Sabre Jr (c) vs. Hiroshi Tanahashi