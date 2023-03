Teixeira: “No podía quedarme en UFC solo por dinero”

Glover Teixeira no sabía con seguridad que UFC 283 en enero iba a ser su pelea de retiro de MMA cuando ingresó al octágono para enfrentar a Jamahal Hill por el título vacante de peso semicompleto.

Sin embargo, cuando terminó la pelea, Teixeira (33-9 MMA, 16-7 UFC) estaba seguro de que un capítulo importante de su vida había llegado a su fin. Su derrota por decisión unánime ante Hill frente a los fanáticos de su país de origen en el Jeunesse Arena en Río de Janeiro marcó la última parada en una carrera digna del Salón de la Fama de UFC.

No fue solo que Teixeira fue derrotado. Fue la forma en que perdió lo que se sintió diferente, dijo. Era el tipo de noche que los atletas mayores temen. El ex campeón de UFC de 43 años no pudo ejecutar la forma en que quería en muchos momentos críticos, lo que tal vez signifique el inevitable declive que Teixeira ha evitado durante mucho más tiempo que la mayoría.

“(Tomé la decisión) justo después de la pelea. Me decepcionaron muchas cosas. No quería volver a la mesa de dibujo. En mi última pelea (con Jiri Prochazka) estaba ganando la pelea, perdí. Con la pelea con Jamahal, tenía buenas posiciones sobre él, solo que no tenía el final. Fue raro. No sé. Creo que la posición en la que lo tenía en el suelo en la quinta ronda pensé que iba a tener el final y se estaba escapando.

“Me sentí un poco lento, un poco lento. Incluso en el suelo mi habilidad, mi mente trabaja muy rápido en el suelo. Ya pienso lo que va a hacer el tipo. Sé lo que va a hacer a continuación, y estoy un paso por delante de él. Esta pelea, estaba un poco fuera de lugar. Luego, después de la pelea, con la cara golpeada, dije: ‘Ya no quiero hacer esto. creo que es hora Creo que es hora de colgar los guantes’”.

El hecho de que Teixeira no haya podido vencer a un oponente peligroso como Hill no significa que sea completamente incapaz de avanzar. Hay muchos peleadores de 205 libras en la lista de UFC que Teixeira aún podría vencer de manera bastante convincente.

Sin embargo, con más de 20 años de experiencia en su haber, Teixeira no se quedó tanto tiempo como para bajar el nivel de competencia ahora. Solo quiere estar en el octágono con las apuestas más altas contra la élite absoluta, y cualquier cosa menos que eso no vale la pena.

“No quiero pelear si ya no es por el título, si ya no es para ser el mejor del mundo. Siempre soy ese tipo que predica que tienes que vivir con un propósito en la vida. El dinero es genial cuando tienes un propósito. Cuando sabes lo que estás haciendo y quieres hacerlo no por el dinero. … El dinero es genial porque trabajas por el dinero, pero no quería hacerlo solo por el dinero. Así que dije: ‘Terminé con esto’. Al menos para UFC”.

Teixeira podría haber terminado con UFC, pero no está cerrando la puerta a la competencia de atletas para siempre. Seguirá entrenando en su gimnasio a menudo, entrenando a una incipiente cosecha de peleadores que incluye al actual campeón de peso mediano de UFC, Alex Pereira.