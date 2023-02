Taya Valkyrie es agente libre en estos momentos tras haber trabajado últimamente en WWE, IMPACT! Wrestling, MLW, NWA, AAA, y GCW. Durante una reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful, la veterana luchadora estuvo analizando su situación actual en la industria.

► Taya Valkyrie es agente libre

“Todavía soy una agente libre y eso es porque me lo he pasado muy bien. Voy a todas partes, como dijiste, y trabajo constantemente con todas estas compañías. He mencionado esto antes; uno de mis objetivos para este año es realmente encontrar dónde quiero estar durante un largo período de tiempo. Entonces, cuando llegue el momento, cuando sea el momento adecuado, eso es definitivamente algo que voy a estar investigando. La pasé muy bien trabajando en todas partes y conociendo a todas estas personas diferentes y trabajando con diferentes productores y trabajando con diferentes luchadores y explorando el mundo de la lucha libre profesional nuevamente”.

► La libertad actual

“No sé porque no era así cuando fui a trabajar para NXT. No sé si fue porque todos regresaban del cierre y la gente decía: ‘Tenemos que trabajar’. Creo que eso tuvo algo que ver con eso. Siento que la gente estaba ansiosa por trabajar y estar frente al público. A muchas personas durante esos dos o tres años de COVID se les acabaron los contratos y probablemente sucedieron diferentes cosas que llevaron a que estos lugares estuvieran abiertos y la oportunidad para que las personas trabajaran juntas”.

► Tantas compañías

“Todas son muy diferentes porque son productos muy diferentes. Creo que diferentes lugares manejan sus negocios de manera diferente. Tienes que aprender con diferentes personalidades y, a veces, no vas a estar de acuerdo con lo que dicen o tienes una idea mejor, o crees que es una idea mejor, y algunos lugares te escucharán y otros no. Pero todo lo que he hecho este año específicamente y trabajar con todas estas empresas, trabajar con estas mujeres increíbles a nivel nacional y internacionalmente, me ha hecho apreciar todas esas diferencias mucho más. Todavía estoy aprendiendo, todos los días, cosas sobre mí, cosas sobre este negocio y es realmente emocionante tener esa biblioteca de conocimiento y estoy encantada de compartir eso con la gente. Quiero que la gente me pida mi opinión porque me importa mucho y quiero ver a la gente crecer y experimentar la vida que quieren dentro de este negocio y más allá“.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Taya Valkyrie?