Tatiana Suárez descarta revancha con Carla Esparza

Tatiana Suárez está lista para enfrentarse a algunas de las mejores competencias que ofrece el UFC, pero no está interesada en conocer a un ex campeón al que ya ha vencido.

La mujer de 32 años ingresó al octágono por primera vez en casi cuatro años cuando se enfrentó a Montana De La Rosa en una pelea de peso mosca femenino en la cartelera principal de UFC Fight Night 220. El regreso de Suárez fue uno de los principales temas de conversación para los fanáticos. antes del evento, y la luchadora invicta regresó de manera impresionante cuando sometió a De La Rosa en la segunda ronda.

Antes de las lesiones que causaron su larga inactividad, Suárez era uno de los jóvenes talentos más prometedores de la UFC y parecía estar en la vía rápida hacia la contienda por el título de peso paja.

Agregó cuatro victorias a su récord invicto después de ganar la Temporada 23 de The Ultimate Fighter , y en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Fight Night 220, se le preguntó a Suárez qué tipo de enfrentamiento estaba buscando después de su éxito. volver a la acción.

Suárez inmediatamente pareció abierto a la idea de pelear contra una ex campeona, pero cuando se sugirió a Carla Esparza como oponente, la peleadora de 32 años desechó rápidamente la idea.

“No creo que nadie quiera verme pelear con Carla nuevamente, seamos realistas. Es como, yo tomaría un caso dos veces, ¿sabes? No, no estamos haciendo eso. No digo que no haya mejorado, pero creo que viste la primera pelea. Ni siquiera creo que haya algo diferente en una segunda pelea con Carla. Así que simplemente no hagamos eso”.

Esparza se convirtió en la campeona inaugural de peso paja de UFC en 2014, pero la mujer de 35 años perdió su título cuando se enfrentó a Joanna Jędrzejczyk en UFC 185.

“The Cookie Monster” logró cinco victorias seguidas después de perder ante Suárez, lo que le valió la oportunidad de recuperar su título en UFC 274. Ese infame segundo encuentro con Rose Namajunas resultó ser una de las peleas más tranquilas en la historia de UFC . pero Esparza se alejó como campeona antes de perder el cinturón en su próxima pelea contra Weili Zhang.