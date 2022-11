Taila Santos le dio a Valentina Shevchenko una noche difícil en la oficina cuando se enfrentaron por el campeonato de peso mosca en UFC 275 en Singapur en junio pasado, y desde entonces está esperando su próxima asignación.

Inmediatamente después de la pelea, se le dijo a Santos que tendría que pasar por el quirófano para arreglar un orbital roto, cortesía de un choque de cabezas con la campeona. La lesión podría haber cambiado el curso de la pelea, pero evitó la cirugía. Autorizada para entrenar desde hace meses, permanece en modo de espera.

“Hemos estado pidiendo peleas una y otra vez, realmente pidiendo la revancha. Tiago [Okamura, manager] habló con Mick [Maynard] y el UFC, les informé que estaba bien y entrenando. Incluso dijeron que Valentina estaba corriendo. Ella les pidió peleas, pero no contra mí”.

Según el talento brasileño, los programadores de UFC “llamaron a seis o siete chicas, y ninguna accedió” a pelear con ella.

“Estoy entrenando y esperando, pero ha sido difícil pelear. Quería la revancha, pero Valentina no estuvo de acuerdo. Según sus redes sociales, solo está viajando”.

Ganadora de cuatro peleas seguidas en UFC contra Molly McCann, Roxanne Modafferi y Joanne Wood antes de quedarse corta ante Shevchenko, Santos dijo que no está sorprendida con la supuesta negativa de la campeona a enfrentarse por segunda vez.

“Todas las chicas dicen que Valentina es un monstruo, pero he estado diciendo por un tiempo que ella no tiene juego en el suelo. Le mostré que no había razón para temer [a ella]. Sabía que no aceptaría una revancha después de esa pelea. La llamé de todos modos, pero sabía que no se arriesgaría a perder su cinturón. No quiso volver a emparejarme después de que le demostré que no era gran cosa. Ella está asustada.»

Feliz de ser finalmente parte del juego UFC 4 de EA Sports , Santos dijo que está tan ansiosa por competir que volvería a ingresar al octágono en diciembre, o incluso sería una incorporación tardía a la alineación de UFC 283 en Río de Janeiro, Brasil, el 21 de enero.

“Ocupo el puesto número 2 en el UFC, así que me gustaría pelear con alguien a mi alrededor. Me gustaría pelear contra la No. 1, [Manon] Fiorot, o la que está debajo de mí, [Katlyn] Chookagian. La gente sigue hablando y hablando, mencionando luchadores que ya se retiraron, pero nadie dice mi nombre”.