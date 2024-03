Tai Tuivasa regresa al octágono bajo circunstancias poco ideales en UFC Fight Night 239, sin embargo, está plenamente confiado en que va a hacer el trabajo.

Tuivasa (15-6 MMA, 8-6 UFC) se enfrenta a Marcin Tybura (24-8 MMA, 11-7 UFC) en la pelea estelar del sábado en el UFC Apex (ESPN+). Tuivasa busca romper una racha de tres derrotas consecutivas y volver a la senda de la victoria. Es una posición difícil, porque una cuarta derrota le haría descender aún más en la clasificación e incluso podría hacer incierto su estatus en la promoción.

Pero a pesar de todo lo que rodea al combate, Tuivasa dice que no le afecta lo que está en juego.

«Siempre hay presión, pero no es una presión que no haya visto antes», dijo Tuivasa a los periodistas el miércoles en el UFC Fight Night 239 media day. «He estado aquí antes en mi vida y en la lucha. Mi preparación ha sido buena, así que confío en eso».

«Marcin lleva mucho tiempo por aquí, le he observado durante muchos años. No voy a ser capaz de aportar nada que él no haya visto antes», dijo Tuivasa (14-6) durante el día de medios de UFC Vegas 88 del miércoles. «Conozco su trabajo, su plan es intentar arrastrarme a lo largo de los asaltos y tratar de desgastarme, supongo. Pero esto es la división de los pesos pesados, voy a salir y venir duro y tratar de hacer este trabajo «.

El australiano Tuivasa llega al enfrentamiento con «Tybur» en una peligrosa racha de tres combates. Y aunque le encantaría tener una noche rápida en la oficina, «Bam Bam» sabe que puede no ser el caso, y siente que el equipo que le rodea le tiene preparado.

«En mi cabeza me gustaría que cada combate durase diez segundos, pero por desgracia mis entrenadores no me dejan entrenar tanto tiempo. He trabajado duro, he tenido algunas lesiones por el camino, algunas lesiones que he tenido que curar. Pero el equipo que me rodea en este momento me ha dado muy buenos consejos y me siento confiado».

En cuanto a ese patinazo de tres combates, en los que cayó ante Ciryl Gane, Sergei Pavlovich y Alexander Volkov, la presión no es nada nuevo. «Siempre hay presión, pero no es una presión que no haya visto antes. He estado aquí antes en mi vida y en los combates, pero mi preparación ha sido buena, así que confío en eso».

En estos momentos, hay un atasco, o quizá más exactamente un vehículo parado, en la cima de la división de los pesos pesados. La categoría de peso está a la espera del regreso de Jon Jones, que se enfrentará a Stipe Miocic, mientras el campeón interino Tom Aspinall espera. Luego están Curtis Blaydes, Ciryl Gane y similares, todos a la espera de ver qué es lo siguiente.

Sin embargo, Tai Tuivasa no ha pensado mucho en esta situación.

«Realmente no me importa lo que está pasando a menos que me afecte a mí«, admitió Tuivasa, señalando que está totalmente centrado en Tybura