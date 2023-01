Sean Strickland cuestiona las acciones de Paulo Costa en medio de su disputa contractual con el UFC. Costa (14-2 MMA, 6-2 UFC) no peleará contra Robert Whittaker en UFC 284 después de no aceptar la promoción en un nuevo acuerdo mientras le queda una pelea en su contrato actual.

Costa fue visto en acción por última vez cuando derrotó a Luke Rockhold que regresaba en UFC 278, lo que le valió Fight of the Night. Pero en su pelea anterior, Costa tuvo problemas para lograr la marca de peso mediano contra Marvin Vettori, y solicitó que la pelea se llevara a cabo en el peso semipesado. Strickland cree que la falta de profesionalismo de Costa solo le hizo más difícil negociar un mejor trato.

“Esto es lo que pasa con Costa, y me gusta Costa, pero también es un imbécil. Él no hace el peso, es un idiota, entonces es como, cuando eres un idiota y vas al UFC y dices, ‘Oye, quiero hacer esto’, casi peleo con Marvin Vettori en un Aviso de dos días porque su trasero de perra no daría el peso. Así que es difícil cuando no haces las cosas correctas, es difícil recuperar las cosas correctas”.

“No actúas como un profesional, no te tratan como un profesional“.

Strickland (25-5 MMA, 12-5 UFC) a menudo se ha etiquetado a sí mismo como un “prostituto” cuando se trata de su relación laboral con el UFC. Después de cerrar el show final de UFC de 2022 con una derrota por decisión dividida ante Jared Cannonier , Strickland salvará al primer cabeza de cartel de 2023 cuando reemplace a Kelvin Gastelum lesionado contra Nassourdine Imavov (12-3 MMA, 4-1 UFC) en UFC Fight Night del sábado. 217 en el UFC Apex en Las Vegas.