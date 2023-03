Strickland critica a Jeff Molina por declarse bisexual

Sean Strickland eligió una forma hostil de reaccionar ante la salida del armario de Jeff Molina como el primer luchador masculino LGBTQ abierto de UFC.

Molina, quien está suspendido indefinidamente por la Comisión Atlética del Estado de Nevada debido a su conexión con la investigación de apuestas de la UFC , emitió un comunicado el viernes en el que revela que es bisexual. Esto se produjo después de que un video filtrado de Molina supuestamente realizando un acto sexual se volviera viral a principios de esta semana.

Muchos peleadores, expertos y fanáticos elogiaron a Molina por abordar el video reciente y ser abierto sobre su identidad sexual . Si bien no es el primer peleador en identificarse con la comunidad LGBTQ, es el primer peleador masculino de UFC en hacerlo.

Pero Strickland, que nunca teme hacer públicas sus opiniones, tomó un camino diferente en respuesta a la declaración de Molina.

Jeff Molina suspended indefinitely for rigging fights, ruining MMA..

Everyone "POS"

Jeff Molina "I may of sucked a cock"

Everyone "you're so brave"

What the actual CNN is going on here.. Bro we don't care that you fuck dudes its 2023 we care that you're a pos cheater…

— Sean Strickland (@SStricklandMMA) March 17, 2023