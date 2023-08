Noche de estrellas alineadas para Chad Gable en WWE

Durante el último episodio de WWE RAW, Chad Gable tuvo una noche de estrellas alineadas. El luchador reflexiona en WWE Raw Exclusive sobre tan mágico momento en que ganó una lucha Fatal 4-Way para convertirse en retador al Campeonato Intercontinental con su familia sentada en primera fila y festejando dando una vuelta con su hijo alrededor del cuadrilátero para más tarde defender a Otis de Imperium.

Way to go, @WWEGable! Following one of the biggest wins of his career on #WWERaw, the new number one contender for the #ICTitle celebrates with his son in a touching moment. ❤️ pic.twitter.com/E9Kr4OjdXz — WWE (@WWE) August 8, 2023

► La noche de Chad Gable

«Sueñas con este tipo de cosas, amigo. He estado intentando romper el estereotipo en el que me encasillaron como un luchador de equipo durante mucho tiempo. He estado pidiendo oportunidades y diciendo que estoy listo para hacer algo en solitario, o al menos listo para intentar demostrar y mostrar que puedo hacerlo. Dame la oportunidad de simplemente demostrar que puedo. Así que tuve mi oportunidad esta noche, y siempre dije que si alguna vez la conseguía, confía en mí, no la desperdiciaré. Pero es una de esas cosas en las que las estrellas se alinean. Es curioso, en esta vida, eso sucede de vez en cuando. Estaba en Minnesota, mi familia en primera fila, y tuve la oportunidad de ser el retador número uno al Campeonato Intercontinental. Todo por lo que he estado pidiendo, las estrellas se alinearon y sucedió para mí esta noche«.

«Ahora está completamente entusiasmado con los singlets [su hijo]. Esa es su cosa. Así que ahora cada vez que pido un singlet, él también necesita uno propio. Así que estoy en problemas aquí porque pido muchos singlets, es como mi sello distintivo. Pero es genial, amigo. Está muy metido en la lucha libre y nunca forzaría a mis hijos a hacerlo, a practicar deportes. Pero a él le encanta esto. Quiere hacer deportes amateur como su papá. Él lo llama la lucha sin fuegos artificiales, lo que hacemos. Quiere hacer las cosas que no son tan ruidosas. Pero tenerlo como mi motivación para todo lo que hago, alguien que realmente valora el trabajo que hago, alguien que me admira por mi ética de trabajo y por perseverar a pesar de todas las dificultades y desafíos profundos en los que me he encontrado en los últimos años, él es mi chico«.