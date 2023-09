En Victory Road 2023, Steve Maclin luchará contra Josh Alexander en un combate de ex Campeones Mundiales Impact en el que el ganador bien podría convertirse en el siguiente contendiente al título. Durante una reciente entrevista con Sean Ross Sapp, no pudo evitar mostrar su emoción.

BREAKING: #VictoryRoad on September 8 LIVE on IMPACT Plus from White Plains, NY is shaping up to be a MUST-SEE event. Get tickets HERE: https://t.co/xKMR8xADm9

A match a year in the making finally takes place as @Walking_Weapon goes to war with @SteveMaclin! pic.twitter.com/Y9zX1xkSR5

