Steve Erceg reacciona a la derrota de Alexandre Pantoja en UFC 301

Steve Erceg estuvo cerca de convertirse en campeón de peso mosca en apenas su cuarta pelea de UFC, pero en lugar de eso tendrá que demorarse en algunas decisiones lamentables que probablemente le costaron el título.

El australiano llevó a Alexandre Pantoja al límite en el evento principal de UFC 301, pero un par de derribos tardíos en el quinto asalto que fueron revertidos casi de inmediato jugaron un papel muy importante en el resultado. Mientras que el juez Dave Tirelli inexplicablemente anotó la pelea 49-46 para Pantoja, los otros dos oficiales, Fabio Alves y Sal D’Amato, tenían empatado el evento principal al llegar al asalto final.

La capacidad de Pantoja para contrarrestar los derribos de Erceg, particularmente después de aterrizar en la cima y pasar casi dos minutos allí para cerrar la pelea, probablemente marcó la diferencia en las tarjetas. Después, Erceg se sumergió en la miseria mientras reflexionaba sobre lo que efectivamente le costó la pelea.

«Pensé que si podía ganar al menos el último asalto, me daría una oportunidad. Simplemente lo arruiné».

Erceg también abordó un tercer asalto muy cerrado que no terminó de esa manera en las tarjetas, con los tres jueces dando el visto bueno a Pantoja.

De manera similar, la capacidad de Pantoja para lograr el derribo y negar el éxito de Erceg de pie pareció pesar mucho para los jueces. Erceg creía que todavía había hecho suficiente daño para finalmente ganar esa ronda, pero no fue así como se desarrolló la pelea.

“Pensé en el tercer [asalto], creo que fue el tercero el que estuvo lo suficientemente cerca, como si me derribara un par de veces pero no había un control real, y me levanté y lo golpeé en los pies”.

Los derribos y los reveses posteriores pueden llegar a perseguir a Erceg, incluso si aun así logró un esfuerzo impresionante en su primera pelea por el título después de hacer su debut en UFC hace menos de un año. Incluso él pareció sorprendido de que Pantoja lo contrarrestara constantemente en el suelo, donde normalmente es capaz de hacer algo de daño.

«Me sorprendió lo bien que podía luchar. Normalmente gano a los muchachos allí. Fue un shock”.