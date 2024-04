Steve Austin agradece a Bret Hart su éxito

Aunque para muchos Stone Cold Steve Austin se convirtió en una gran figura en WWE solamente con decir su famosa promo de 3:16, el Miembro del Salón de la Fama WWE considera que realmente hubo algo que marcó un antes y un después en su carrera en WWE.

Y eso fue su rivalidad con Bret Hart, que ocurrió un poco antes de haber hecho esta promo y que tuvo grandes luchas, incluyendo un gran combate en Survivor Series 1996. Este evento premium se realizó desde el mítico Madison Square Garden de New York, New York.

► Steve Austin cree que su rivalidad con Bret Hart lo llevó a la cima de WWE

En este evento premium, «The HItman» Hart venció a Austin para convertirse en el retador oficial al Campeonato Mundial de Peso Completo WWF, en una lucha que Dave Meltzer calificó con 4.5 estrellas.

Pero, incluso, hay una lucha más importante para Austin y es la que ocurrió meses después de su mencionada promo, el 23 de marzo de 1997, en donde en WrestleMania 13, ocurrió el clímax. Ambos nos dieron una lucha con estipulación en donde solo se podía ganar por rendición, que duró más de 22 minutos y tuvo a Ken Shamrock, todo un especialista en la materia, como réferi especial invitado.

De este combate salió una de las fotos más icónicas de Austin, y es en donde aparece su cara toda ensangrentada a la vez que grita de dolor al recibir el sharpshooter con el que Hart lo haría vencer. A esta contienda, Dave Meltzer sí le otorgó las tan anheladas cinco estrellas, convirtiéndose en la tercera lucha en la historia de WWE en recibir este honor. Al respecto de su historia con Hart, esto fue lo que dijo La Serpiente Cascabel en una reciente entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated, que ha sido revivida hace muy poco por el medio:

«Si no fuera por Bret Hart, no sé si estaría teniendo esta entrevista en este momento. Mi disputa con Bret cambió todo. He tenido la suerte de ser parte de varios WrestleMania. Sacudiendo el lugar con el único y solo Rock en WrestleMania 17 en Houston, que básicamente era mi patio trasero. Ganar mi primer campeonato contra Shawn Michaels, el mejor intérprete en el ring de todos los tiempos, en WrestleMania 14, eso fue especial.

«De todos en los que he participado, mi favorito es WrestleMania 13 contra Bret ‘The Hitman’ Hart cuando ejecutamos un giro doble. Me abrieron en ese combate, pasé de ser un villano a un héroe. Fue tan importante para que ‘Stone Cold’ Steve Austin se hiciera popular.

«Volver en WrestleMania 38, contra Kevin Owens a los 57 años, nunca imaginé en un millón de años que eso fuera a pasar. Ha habido muchos buenos. Tengo muchos buenos recuerdos de WrestleMania. Pero cuando tengo que elegir uno, siempre será WrestleMania 13 con Bret ‘The Hitman’ Hart».