Sterling: «O’Malley se ganó oportunidad titular»

Aljamain Sterling no puede estar seguro de quién será el próximo en desafiar por su título de peso gallo de UFC, pero al menos tiene una idea de quién se lo ha ganado.

La misma noche en que derrotó a TJ Dillashaw para retener el cinturón, Sterling vio a Sean O’Malley saltar a la cima de la clasificación de la división después de derrotar a Petr Yan por decisión dividida en una guerra de ida y vuelta.

Después de que terminó UFC 280, el presidente de UFC, Dana White, no declaró al nuevo contendiente No. 1 en las 135 libras, aunque sí mencionó al ex campeón Henry Cejudo, quien salió de su retiro y se reincorporó al roster activo en abril, como una posibilidad.

En la mente de Sterling, O’Malley hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer para ganar una pelea por el título, venciendo a un ex campeón y al contendiente mejor clasificado en la división. Cejudo, dijo, regresará a una división de peso gallo muy diferente a la que dejó hace más de dos años.

“O’Malley se lo ganó, no puedo negarlo. Incluso Dana [White] dijo que venciste al contendiente número 1, así que tenía sentido y luego, de alguna manera, se retractó.

“No estoy seguro si pensó que mi pelea no iba a ser así, y no estoy seguro si pensó que la pelea Yan-O’Malley iba a ser así en cuanto a ser tan competitiva. Probablemente pensó que alguien iba a ser detenido y luego, ‘¡Santo cielo, este tipo definitivamente necesita pelear por el título!’ Así suele funcionar. Por lo general, es la actuación, pero fue una gran actuación de ambos muchachos. Ambos muchachos lucharon hasta romperse el trasero. Consiguieron ‘La pelea de la noche’. Así que no veo por qué a ninguno de los dos se le debería haber negado la afirmación de seguimiento que hizo Dana de que quien ganara sería el próximo y arrojó a Cejudo allí”.

Desde que terminó UFC 280, Cejudo ha llamado a la pelea contra Sterling. También dirigió su atención hacia O’Malley, sugiriendo que un título interino está en juego.

Eso puede parecer una solicitud extraña considerando que Sterling ya defendió su título dos veces en 2022 y no se espera que pierda una cantidad significativa de tiempo para pasar a 2023.