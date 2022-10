Sterling da cronograma para su próxima defensa titular

The Lord of Darkness

The Lord of Darkness

The Lord of Darkness

The Lord of Darkness

Aljamain Sterling no se cree los argumentos de «robo» en Sean O’Malley contra Petr Yan. En UFC 280, Sterling defendió con éxito su título de peso gallo contra TJ Dillashaw, deteniendo al ex campeón en el segundo round.

En la pelea inmediatamente anterior a la de Sterling, O’Malley se enfrentó a Yan en una de las peleas más esperadas del evento, llevándose a casa una victoria por decisión dividida que algunos, incluido Yan, llamaron rápidamente robo. Pero después de regresar y volver a ver la pelea, Sterling dice que eso es una tontería.

“29-28, se lo di a O’Malley. Esa es mi opinión personal, mi opinión. No creas que estoy huyendo de Petr Yan, creo que esta pelea fue así de reñida. Cualquiera de estos tipos con los que pelearía. Es una pelea dura, a pesar de todo, así que no importa. Entonces, si crees que puedo pelear contra O’Malley y que será tan fácil, no lo es. Si crees que voy a pasar por encima de él, no lo haré. Yo podría. Podría, pero eso no significa que definitivamente lo haré»

“Sé que Petr estaba realmente enojado, pero a veces deja las peleas muy cerca, con su estilo. A veces tienes que ser un poco más definitivo. Sí, es defensivamente responsable en el sentido de cubrirse para asegurarse de que esté protegido antes de descargar y descorchar, pero al mismo tiempo, creo que su inactividad, y vemos esto aquí con [O’Malley], lo vimos conmigo mismo. – le duele un poco. Incluso sus peleas con John Dodson , su pelea con Jimmie Rivera , a veces se deja llevar demasiado por detrás de la bola ocho, tratando de conectar el tiro perfecto…

«Es lo que es. Ambos chicos lo trajeron. Es una gran pelea para mí, en términos del factor financiero. En términos de personas sintonizando para mirar. Creo que O’Malley ayudará a construir la pelea, creo que Yan ayudará a construir la pelea, pase lo que pase. Es una gran pelea sin importar quién gane, y para que alguien llame a esto un robo, creo que está un poco parcializado. No tengo un perro en la carrera. La gente va a decir: ‘¡Solo quieres la pelea más fácil!’ Decir eso es una locura, porque si miras esto, competitivamente, fue una pelea difícil”.