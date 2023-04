Stephens y las ‘piernas tambaleantes’ de McGregor

Jeremy Stephens ha respondido a Conor McGregor sugiriendo que ambos intercambien golpes dentro del ring de boxeo.

Stephens y José Aldo, incluido en el Salón de la Fama de la UFC 2023, se enfrentaron en el cartel de Gamebred Boxing 4. El combate duró seis asaltos. El combate duró los seis asaltos y los jueces lo puntuaron como un empate mayoritario.

Durante el evento, McGregor se dirigió a su cuenta de Twitter para pedir respetuosamente a Aldo un combate de boxeo. Aldo no tuvo nada de eso, ya que arremetió contra McGregor al hablar con los periodistas en la conferencia de prensa posterior a la pelea de Gamebred Boxing 4. Pero no pasó mucho tiempo para que “Lil Heathen” respondiera, y parece estar listo para el desafío.

“@TheNotoriousMMA ¿Tus huesos quebradizos están listos para lanzar calor? Dime el lugar y la hora, puedes tener los esteroides porque sé que tienes piernas tambaleantes en los últimos asaltos”.

McGregor también ha incursionado en la “ciencia dulce”. Allá por 2017, tuvo un combate de boxeo profesional con el miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo Floyd Mayweather. El “Notorious” fue derrotado por Mayweather vía TKO en la décima ronda.

Mientras Stephens es libre para boxear, McGregor sigue bajo contrato de UFC. Desde la pelea Mayweather vs McGregor, el presidente de la UFC, Dana White, ha dicho que no tiene interés en volver a contratar a uno de sus peleadores para un combate de boxeo. White citó problemas para tratar con otras promociones y redes, así como no entender la necesidad de que sus peleadores entren en el mundo del boxeo cuando esa no es su disciplina principal.

Dicho esto, si alguien puede lograrlo de nuevo, sería McGregor, a quien se le ha dado mucha libertad de acción en lo que respecta a sus relaciones comerciales con UFC.