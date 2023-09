Stephen Thompson lleva mucho tiempo expresando su deseo de luchar por el título del peso welter de la UFC, pero este año no le ha proporcionado el impulso hacia el oro que esperaba.

El «Niño Maravilla» tiene ahora otro combate en el calendario, ya que el púgil de 40 años será el último en intentar manchar el récord del invicto Shavkat Rakhmonov en el UFC 296 de diciembre.

Para los partidarios de Thompson y los que tienen en muy alta estima a su oponente kazajo, la reserva parece ser un castigo. Sin embargo, el propio «Wonderboy» no comparte esa opinión.

► Thompson, feliz de enfrentarse a Rakhmonov, de mayor rango

Durante una reciente aparición en el programa The MMA Hour con Ariel Helwani, Thompson reflexionó sobre su fallida salida veraniega al octágono y miró hacia el reto que le espera en Las Vegas durante la temporada festiva.

Cuando se le preguntó si creía que la UFC tenía un motivo oculto al organizar el combate con Rakhmonov, Thompson insistió en que había identificado a «Nomad» como un oponente deseado.

«No, no creo que (sea un castigo)», dijo Thompson. «Quería a (Kamaru) Usman, porque Usman me llamó. Pero la UFC ya tenía algo preparado para él. Yo quería a alguien que estuviera por encima de mí. La mayoría de los rivales a los que me he enfrentado estaban por detrás de mí. Los Geoff Neals y los Vicente Luques, Pereira… Si los dejas subir de categoría, deberían ser capaces de llegar al peso.

«Quería a alguien por encima de mí. No importaba quién fuera. La pelea con Usman no se produjo, así que estaba Shavkat», continuó Thompson. «Se suponía que iba a pelear con Gastelum, (pero) creo que Gastelum fue cortado. No tenía a nadie. Lo vi en las redes sociales. Sé que está clasificado por encima de mí. Simplemente funcionó para los dos».

El «Niño Maravilla» rechazó anteriormente una cita en la jaula con Rakhmonov debido a su deseo en el pasado de evitar a los luchadores con talento tras las derrotas ante Gilbert Burns y Belal Muhammad.

Pero con el tiempo corriendo en su búsqueda de una nueva oportunidad por el título, Thompson ha prescindido de esa condición e identificado al invicto kazajo como el nombre que puede ascenderle a una oportunidad por el título.