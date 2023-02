Stephen Thompson elogia a Jack Della Maddalena

Stephen Thompson ha competido en la división de peso welter de la UFC durante más de diez años, y “Wonderboy” dice que hay un nuevo luchador en la categoría de peso que realmente ha llamado su atención.

La división del peso welter es una de las más fuertes de la UFC, y hay una afluencia constante de luchadores con talento que buscan colarse entre los 15 primeros. Los veteranos como Thompson siempre tienen que estar atentos a las promesas que intentan escalar posiciones, y mientras recapitulaba el UFC 284 en su podcast What’s Up Everybody? el púgil de 40 años habló del prometedor aspirante Jack Della Maddalena.

“Ha pasado por la adversidad, él lo sabe”, dijo Thompson. “Quiero decir, ¿le miras la nariz? Sabes que es un tipo duro, pero su nariz sigue rota. Sigue rota. Sabe qué, me la arreglaré después de mi carrera como boxeador. No necesito respirar por el lado izquierdo de mi nariz, estoy bien.'”

“Hay un pequeño porcentaje de gente ahí fuera que por alguna razón simplemente tienen plomo en sus manos. Te golpean con un solo tiro, y te vas. No hay recuperación. Tienen algo en su estructura ósea. No sé si sus huesos son más densos, no sé lo que es. Fuerza neandertal. Te golpean con un solo tiro y te vas. Y parece que él lo tiene. Tiene precisión, tiene buen timing porque acaba con los tipos en el primer asalto. Él sólo los está fumando con esa mano derecha. Pero sí, sin duda hay que tenerlo en cuenta”.

El joven de 26 años se incorporó a la UFC tras ganar por decisión en Contender Series 2021 y se ha consolidado rápidamente como una estrella en ciernes. En su año de debut en la promoción, Della Maddalena anotó tres nocauts en el primer asalto, y fue su impresionante golpeo lo que propició lo que acabó siendo una victoria por sumisión contra Brown en UFC 284.

Con el australiano clasificado actualmente como el aspirante número 14 del peso welter de la UFC, existe la posibilidad de que los aficionados a la lucha vean a Thompson y Della Maddalena poner a prueba sus habilidades de golpeo el uno contra el otro en algún momento en el futuro.

