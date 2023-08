Steel Cage vs. Hardore Match: Matt Hardy las compara

Una lucha Steel Cage, dentro de una jaula de acero que limita con el cuadriláter – al contrario que la Hell in a Cell, que se extiende un poco más en tamaño- y en la que la victoria puede obtenerse tanto por cuenta de tres y rendición como saliendo de la misma, y un Hardcore Match, donde no existe ningún límite pero se permiten todo tipo de armas y golpes para lograr el triunfo. Más allá de que ambos modelos de combate pertenecen a la lucha libre profesional, no tienen demasiado en común.

Remember that time Matt Hardy got it back in blood in a steel Cage Match against edge pic.twitter.com/irIFlv508g — WRESTHINGS (@WRESTHINGS) November 12, 2021

► Steel Cage vs. Hardore Match

En un reciente episodio de The Extreme Life of Matt Hardy, Matt Hardy las compara en términos de creatividad:

«En mi opinión, ambos son bastante similares en su enfoque. Creo que tener distintos elementos te brinda oportunidades diversas. Estar en una jaula. No siento que eso sean términos restrictivos. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la jaula, se puede ser creativo y te permite usar las cuerdas y realizar maniobras desde allí. Puedes emplear la jaula como un arma de muchas maneras.

«Así que no considero que ninguno de los dos sea extremadamente desafiante. Ambos permiten una amplia gama de ideas creativas. Puedes utilizar ambos de formas verdaderamente interesantes. Puedes construir buenas historias con ellos. Simplemente creo que no debes ser perezoso. Debes ser creativo y pensar realmente fuera de lo convencional en esos combates«.

Como curiosidad, el veterano luchador tuvo un total de 13 luchas Steel Cage a lo largo de su carrera; entre ellas, podemos destacar cuando le ganaron a Christian y Edge el Campeonato Mundial de Parejas WWF en Unforgiven 2000. En cambio, no es tan sencillo contar los Hardcore Match porque en ocasiones no se llaman así sino que reciben un nombre especial acorde al combate y a la historia que se está contando, pero es interesante señalar que en una ocasión fue Campeón Hardcore WWE.