El Tokyo Shin-Kiba 1st RING fue el recinto que albergó la función de Stardom denominada «Goddess of Star 2019» donde se dio la presentación oficial de la luchadora Giulia.

La luchadora, proveniente de Ice Ribbon, llegó de manera sorpresiva a Stardom a principios de octubre, alegando que buscaba nuevos desafíos que ya no encontró en su anterior empresa. Esto ocasionó una serie de roces entre los presidentes de ambas empresas, ya que Giulia habló directamente con Rossy Ogawa, presidente de Stardom, para que aceptara su incorporación.

Ogawa señaló que Giulia ya no tenía contrato con su anterior empresa, pero Hajime Sato, el presidente de Ice Ribbon alegaba que sí y que Giulia los había abandonado. Finalmente llegaron a un acuerdo para que la italo-japonesa se integrara al roster de Stardom.

Antes de la presentación oficial, se dio el torneo para elegir a la novata del año, donde compitieron Saya Iida, Leo Onozaki, Saya Kamitani e Itsuki Hoshino. Saya Kamitani fue quien se alzó con la victoria recibiendo su trofeo.

En mano a mano entre elementos de Oedo Tai, Kagetsu dio cuenta de Andras Miyagi en poco más de nueve minutos de refriega.

En la batalla estelar, Giulia se presentó con un triunfo en su lucha individual ante Hazuki. Tras la batalla, subió Hana Kimura y la encaró.

Los resultados completos son:

Stardom «Goddess of Star 2019», 08.12.2019

Shin-Kiba 1st RING

1. DEATH Yama-san y Ruaka vencieron a Rina e Hina (4:17) con un Reverse Cradle de Yama sobre Hina.

2. Rookie of Stardom ~ 2019 Rookie of the Year Tournament – Semifinal: Saya Iida derrotó a Leo Onozaki (4:51) con un Iida Bridge.

3. Rookie of Stardom ~ 2019 Rookie of the Year Tournament – Semifinal: Saya Kamitani venció a Itsuki Hoshino (6:21) con un Running Shooting Star Press.

4. TCS vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Sumire Natsu, Jamie Hayter y «Session Moth» Martina derrotaron a Hana Kimura, Jungle Kyona, Konami y Zoe Lucas (9:44) con la Cow Killer de Hayter sobre Lucas.

5. STARS vs. Queen’s Quest: Arisa Hoshiki, Saki Kashima, Riho y Starlight Kid vencieron a Bea Priestley, Momo Watanabe, Utami Hayashishita y AZM (9:26) con la Kic-chan Bomb de Kid sobre AZM.

6. Rookie of Stardom ~ 2019 Rookie of the Year Tournament – Final: Saya Kamitani derrotó a Saya Iida (7:09) con un Running Shooting Star Press.

7. Oedo Tai Super Grudge: Kagetsu venció a Andras Miyagi (9:12) con la Death Valley Bomb.

8. Giulia of Stardom : Giulia venció a Hazuki (15:01) por detención arbitral (Stealth Viper)