Sonnen: “Ngannou debe despertar y llamar a White”

Francis Ngannou no está jugando sus cartas correctamente, según el ex peleador de UFC y Bellator Chael Sonnen . Inicialmente, indicó Sonnen, le dio al ahora agente libre Ngannou el beneficio de la duda al salir del UFC en busca de otras empresas, quizás más lucrativas.

Pero luego de un examen más detallado y el tictac de cada segundo del reloj, dijo Sonnen, cree que Ngannou necesita tener una epifanía pronto.

“Francis hizo un programa ayer con un caballero, que es una especie de programa de negocios (presentador). El tipo lo estaba analizando y le estaba haciendo a Francis algunas preguntas muy básicas sobre el negocio de MMA. Francis, parecía un ciervo a la luz de los faros. No tenía la menor idea de cómo responder. Pensé que tal vez había pasado eso, había estado presente, miró a su alrededor y vio de dónde venían algunos de los números, vio lo que tenía sentido. Ahora creo que tal vez todavía tenía la mentalidad de ‘Noqueé a tres tipos seguidos y, por lo tanto’, como si eso solo generara dinero del árbol de dinero de MMA “.

No está claro exactamente a qué entrevista hizo referencia Sonnen. Sonnen, quien es conocido por combinar hábilmente la línea entre un analista astuto y un personaje inspirado en la lucha libre profesional, reiteró en numerosas ocasiones mientras hablaba sobre Ngannou que sus comentarios no deben interpretarse como insultos. Al final, Sonnen dijo que quiere ver que prevalezcan las cabezas más frías, y Ngannou vuelve a llamar al presidente de UFC, Dana White.

“No hay muchas (opciones de oponentes). Si estamos jugando al ajedrez aquí, no tengo dos o tres pasos para Francis. No sé cuántos años tiene Francis. Dice que tiene 36. Tiene por lo menos 36. No sé cuántos años tiene. No estoy seguro de que sepa cuántos años tiene. No menciono eso para tratar de ser gracioso. Su cuerpo ya se le ha rendido. Ya le está diciendo a alguien: ‘Estoy en el mercado libre. Oferte un montón de dinero por mí. Por cierto, tengo una rodilla mala. Nadie en el mundo… ningún entrenador mira a un tipo que está lastimado y viejo y le paga un cheque más grande. Es una situación realmente extraña. Quiero que lo averigüe. No lo digo para burlarme de él. El tiempo no se detiene. Todos los días que no está firmado, está perdiendo.

“Déjame poner esto en perspectiva para ti. Este es un negocio muy grande. Hace tres días fue 1 de abril y sacaron un chiste del 1 de abril. Tyson Fury publicó una broma el 1 de abril en las redes sociales de que él y Francis habían terminado y pelearían en Wembley el 15 de mayo. Tyson Fury hizo una broma. Francis ha cambiado toda su vida. Toda su vida es diferente porque pensó que iba a inventar un deporte y hacerlo con un tipo que ahora lo está usando como una broma del Día de los Inocentes. ¿Qué ha pasado aquí? Tiene que conseguir un poco de agua fría. Tiene que despertarse y necesita volver a llamar a su jefe”.

Ngannou, de 36 años, sigue siendo agente libre mientras recibe posibles ofertas de promociones de deportes de combate. La noticia de su partida de UFC se conoció oficialmente en enero, cuando se retiró como el campeón de peso pesado de la promoción. Ngannou dijo más tarde que dejó el UFC por una serie de razones, una de las cuales fue tomar una posición sobre el pago y el trato de los luchadores .

Desde que se separaron, Ngannou y el presidente de UFC, Dana White, cerraron cualquier posible reunión de negocios en el futuro.

Si bien muchos pretendientes potenciales, incluidos Tyson Fury, Deontay Wilder, Scott Coker, Donn Davis y David Feldman, han expresado interés en hacer negocios, nada ha surgido públicamente como una empresa materializada.