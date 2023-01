Sonnen: “Khabib no ha tenido una despedida apropiada”

El ex retador al título de UFC en dos divisiones, Chael Sonnen, cree que si el tiempo de Khabib Nurmagomedov en MMA ha llegado a su fin, no se le ha dado una despedida adecuada.

En octubre pasado, Khabib estuvo en Abu Dabi para presenciar cómo su protegido, Islam Makhachev, siguió sus pasos con el peso ligero de oro envuelto alrededor de su cintura. Posteriormente, “The Eagle” tomó el micrófono después de la pelea para pedirle a su hombre que se enfrentara a Alexander Volkanovski en UFC 284 en Perth.

Si bien esa pelea ha llegado a buen término, con el Daguestán listo para defender su cinturón por primera vez del rey reinante en solo unas pocas semanas, Makhachev lo hará sin la presencia de su mentor de mucho tiempo .

Pero más que un viaje a Australia sin Khabib, parece que Makhachev, junto con el resto de los estudiantes de la leyenda rusa, competirán con el contendiente GOAT ausente de sus entrenamientos y esquinas para recordar sus carreras.

Eso se debe a que, a principios de este mes, se supo que Khabib había salido de la industria de las MMA para pasar más tiempo con su familia.

Si bien inicialmente dudó de la afirmación, el ex peleador convertido en analista Sonnen comenzó a aceptar el hecho de que Khabib parece haber terminado con MMA. Y con eso ha insistido en que esa no ha sido la forma adecuada de despedirse de una leyenda.

Durante un video reciente subido a su canal de YouTube, Sonnen una vez más se refirió a la partida de Khabib, evidentemente se dio cuenta de su legitimidad.

Para “The American Gangster”, no se puede subestimar la magnitud del aparente adiós del ruso del deporte y la cobertura principal. Y por esa razón, no cree que Khabib haya tenido una ‘despedida apropiada’ de MMA.

“Khabib Nurmagomedov. Chicos, ¿es esta la última vez que hablamos de él? ¿Es eso lo que está pasando aquí? Khabib está fuera. Khabib está fuera de la industria… No sé si eso se estableció… Cuando se dijo, no resonó conmigo… Supongo que me perdí el título… ¡Está fuera! Eso es lo que aparece. Es una declaración muy amplia decir: ‘Estoy fuera de la industria’.

“Eso podría ser lo último que sepamos de Khabib. ¿Es ahí donde estamos? Ese sería un momento muy aleccionador, ¿no? Eso sería mucho para aceptar. ¿Es así como nos despedimos de Khabib? ¿Ya se ha despedido? … Siento que esa es una historia enorme”, continuó Sonnen. “Siento que la despedida fue inapropiada. No quiero imaginar que esta sea la última vez que les digo las palabras Khabib Nurmagomedov, pero podría serlo”.

Poco después de que surgieran los informes sobre la decisión de Khabib, se hizo evidente que la medida se derivaba del deseo de pasar más tiempo con la familia en su país de origen .

En ese sentido, la conclusión de su participación en MMA llega de manera similar a su retiro de la competencia en jaula, con “The Eagle” citando los deseos de su madre como la razón detrás de su decisión de colgar los guantes.