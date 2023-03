Sonnen explica por qué presión está sobre Masvidal

Chael Sonnen ha sugerido que Jorge Masvidal probablemente estará bajo más presión que Gilbert Burns de cara a su próxima pelea. Masvidal está programado para enfrentar a Burns en una pelea de peso welter muy esperada que servirá como pelea coestelar en UFC 287.

El evento UFC 287 se llevará a cabo en el Miami-Dade Arena de Miami, Florida, EE. UU., el 8 de abril. En una edición de Beyond the Fight , Chael Sonnen aludió a que la pelea Masvidal-Burns está reservada para transcurrir en el estadio de Masvidal. ciudad natal de Miami.

El luchador de MMA convertido en analista explicó además que Masvidal, de ascendencia cubana, vive y entrena en Miami y elige representarlo cuando pelea.

Chael Sonnen agregó que Gilbert Burns también vive y entrena en Miami, Florida, pero elige representar a su Brasil natal cuando pelea. Sonnen destacó que Masvidal sería el peleador local en UFC 287, mientras que Burns no lo sería.

‘The Bad Guy’ enfatizó que no hay ventaja de jugar en casa en MMA. Opinó que a pesar de tener experiencia en lidiar con la presión, Masvidal probablemente estaría bajo mucha más presión peleando en casa. Sonnen declaró:

“No existe la ventaja de jugar en casa. Es la desventaja de jugar en casa en MMA. Y ahí es donde entra Miami“.

Chael Sonnen insinuó que desde una perspectiva puramente deportiva, una derrota contra Gilbert Burns no sería nada de lo que avergonzarse para Jorge Masvidal. Sin embargo, desde una perspectiva comercial, ‘Durinho’ no se promociona mucho a sí mismo y no es percibido como una estrella importante por la audiencia casual y una pérdida para él podría hacer mella en el poder estelar de Masvidal. Sonnen dijo:

“Masvidal no tiene que ganar esto para no tener un huevo en la cara; por supuesto que no. Sabemos lo duro que es Gilbert. Pero Masvidal cree que sí [tiene que ganar], ¿verdad? No somos nosotros. Es no somos nosotros los que estamos presionando a Masvidal. Él se la puso él mismo. Y eso es lo que sucede cuando peleas en casa. Esa misma presión que él tiene, Gilbert no la tiene, a pesar de que Gilbert vive aquí [en Miami, Florida]. Es diferente.”