Los tiempos de Shelton Benjamin como Gold Standard

Habiendo dejado atrás The World’s Greatest Tag Team, dos reinados como Campeón de Parejas WWE y tres como Campeón Intercontinental, así como la reunión con Charlie Haas, Shelton Benjamin presentó a su personaje The Gold Standard al unirse a la marca ECW en 2007. Mientras hablaba recientemente con Chris Van Vliet, el luchador estuvo recordando aquella época.

► Shelton Benjamin como Gold Standard

«Había estado considerando la idea de teñirme el cabello, ya que nos volvieron a unir, reformando The World’s Greatest Tag Team. Y aunque Charlie… Amo a Charlie con todo mi corazón, él es mi hermano, mi mejor amigo. Pero en ese momento, ya había probado el éxito en solitario, por lo que volver a la lucha en parejas se sentía como un retroceso. Entonces, pensaba en qué podía cambiar de mí, qué podía agregar para hacerme más interesante y atractivo para el mercado. Pero no quería hacer algo tan drástico que no pudiera deshacer si no me gustaba. Pensé en teñirme el cabello de rubio, pero siempre lo pospuse. En ese momento, Viscera aún tenía el mohawk rubio, ya sabes, así que para mí eso sería invadir su estilo.

«Así que cuando él se convirtió en Big Daddy V, y en ese momento yo estaba en un equipo, fui a él y le dije: ‘Oye, pensé en teñirme el cabello de rubio, ¿te molestaría?’ Y él respondió: ‘No me importa. Ya no voy a ser rubio, adelante’. Así que como tenía su aprobación, pensé: ‘Está bien’, y lo que finalmente me empujó a hacerlo. No creo que él sepas esto, pero Stone Cold habló con los luchadores, sobre salir de la zona de confort, esforzarse para ser una estrella, tomar riesgos y esas cosas. Ese día, mientras escuchaba a Stone Cold, pensé que había un matiz de ‘es mejor pedir perdón que permiso’. Ese día, salí de la reunión, fui a una de las chicas que sabía sobre cabello y le dije: ‘Oye, ¿podrías decolorarme el cabello?’ Y lo hice».

El veterano de las cuerdas también habla de la posible vuelta de su canción Ain’t No Stopping Me Now:

«He estado intentándo recuperarla. A los fans, a cualquiera que esté escuchando, lo he estado intentando. He preguntado una y otra vez desde el día en que regresé y sigo intentándolo. Y sigo diciendo, por favor. Incluso hice muy público que no me gusta mi música de entrada. Quiero mi música anterior. Y por razones que ni yo mismo, ni siquiera sé si estoy dispuesto a aceptar como válidas, no sé si estoy dispuesto a aceptarlo. Pero, ya sabes, simplemente no han accedido a devolverme mi propia música porque también la quiero».