Shayna Baszler reta a dos estrellas de STARDOM

Sin terminar de encontrar su sitio como estrella de WWE, Shayna Baszler mira a STARDOM con el deseo de vérselas con dos de sus luchadoras más importantes: Giulia y Utami Hayashishita. No parece tener intención de cambiar de empresa pero de las dos habla en una reciente entrevista con Tokyo Sports la que fuera Campeona NXT.

► Shayna Baszler mira a STARDOM

«Estoy observando a [competidoras] que creo que podrían ser mis oponentes algún día. Me interesa Giulia, y Utami [Hayashishita] utiliza una técnica que lleva mi nombre, llamada Shocking Baisler. Ella ha estado en las clases de jiu-jitsu y catch wrestling que enseño, y le enseñé ese movimiento», dijo Baszler.

«Creo que es hora de unir los puntos. Japón es el lugar que me reconoció como luchadora profesional, y creo que tengo la oportunidad de regresar como una persona completa«.

Recientemente se confirmó que WWE hizo una oferta a Giulia:

«Sabemos que Giulia está bajo contrato con Bushiroad hasta marzo, que es cuando la mayoría de contratos con Bushiroad acaban. En teoría tiene varias opciones en Japón y en Estados Unidos, incluyendo Bushiroad, AEW, WWE u otra empresa en Japón. Ha tenido acuerdos verbales en Japón también, más allá de la fecha del final de su contrato, pero nos han contado que WWE le hizo una oferta y ella no ha decidido qué hacer […]».

En cambio, no tenemos ninguna información similar sobre Utami Hayashishita, quien en estos momentos se encuentra recuperándose de una lesión. Cabe mencionarse que en 2023 dio su salto a Estados Unidos; siempre dando preferencia a STARDOM, debutó en ROH y GCW.

Por otro lado, la última vez que Shayna Baszler luchó en STARDOM fue el 5 de marzo de 2017 en Stardom Champions Around The World In Nagoya, donde perdió ante Toni Storm en un combate por el Campeonato Mundial Indiscutible SWA.