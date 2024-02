Seth Rollins: «The Rock lleva 20 años repitiendo insultos»

El Campeón Mundial de Peso Completo WWE, Seth Rollins, concedió recientemente una entrevista a Submission Radio, en donde atacó verbalmente a The Rock, con quien tuvo un fuerte encontronazo luego de que Dwayne le diera una bofetada a Cody Rhodes en la conferencia de prensa WrestleMania Kickoff. Estas fueron sus interesantes declaraciones:.

«Mira, hermano, el tipo está alterado, ¿ves? Está como loco. Llegó aquí pensando que iba a hacer lo que le viniera en gana. Ahora está tratando de imponer su voluntad y sigue con los mismos insultos que ha tenido durante los últimos 20 años.



► The Rock sigue siendo atacado por Seth Rollins

«En cierto sentido, es triste, ¿no? Pero él quiere hablar de más, amigo. Se va a llevar una paliza. O sea, es un portento físico, pero el tipo está fuera de práctica. No ha luchado en 10 años. Yo soy el Campeón Mundial de Peso Completo por algo. Ni en sus mejores días podría atarme los cordones de mis botas, y mucho menos ahora.

«Así que, que hable todo lo que quiera cuando decida presentarse. Lo desafío a que me toque, porque si me golpea como golpeó a Cody y no hay nadie para detenerme, ay, amigo. Le sacaría los ojos de la cabeza. Rey Mysterio, ¡pum!, quedaría en ridículo, ¿me entiendes?»



Recordemos que Cody recientemente retó a una lucha a The Rock, y Seth le dijo que no tenía que luchar solo ante The Bloodline, por lo que podrían luchar por equipos en la próxima WrestleMania.