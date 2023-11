Bray Wyatt falleció el 24 de agosto de 2023 dejando un hueco imposible de llenar en el corazón de familiares, amigos, compañeros y de muchas personas más. Entre ellas, Seth Rollins, quien también fue un gran oponente suyo en WWE.

Hablando recientemente en Mythical Kitchen, el Campeón Mundial de Peso Completo reflexionaba sobre su fallecimiento y del tributo que le rindió durante un house show dos días después.

World Heavyweight Champion @WWERollins had a beautiful tribute for Bray Wyatt at #WWECapeGirardeau. pic.twitter.com/SYW52tSG91 — WWE (@WWE) August 27, 2023

► El fallecimiento de Bray Wyatt

«Realmente se siente como una familia, y Windham era alguien a quien amaba y con quien trabajé muy de cerca durante muchos años. Crecimos juntos en el negocio y yo estaba muy cerca de él, así que fue un gran shock que haya fallecido y se haya ido. Todavía a veces no se siente real.»

«La mayoría del equipo se había reunido el viernes para nuestro show de SmackDown y pudieron llorar juntos y respirar ese suspiro colectivo, hablando de él, pero yo no estaba allí. Estaba en casa con mi familia y no tuve la oportunidad de ver a todos hasta el día siguiente, que era un evento en vivo un sábado. Me sentía un paso atrás, sentía que había lamentado y todos los demás ya habían comenzado ese proceso y yo iba rezagado. Pensé en hacer algo suyo en el ring, y estaba en el ring con Finn Bálor, otro buen amigo mío. No le dije nada, no le conté nada sobre lo que estaba pensando o lo que iba a hacer, no sabía lo que iba a hacer. Llegó un punto en el que si iba a hacer algo, tenía que ser ahora o nunca, y de repente sentí como si su espíritu estuviera allí, me atrapó y luego hice mucho más de lo que esperaba.

«Me levanté e hice su pequeña pose de araña que solía hacer, terminé en la esquina boca abajo, hice garra, que solía meterme por la garganta todo el tiempo. Fue una experiencia muy catártica para mí, fue el comienzo del proceso de duelo para mí, para liberar todo eso. Hablé con la multitud después y lloré mucho, como era de esperar. Fue increíble. Como dije, todavía no se siente del todo real para mí. Esperaba que ingresáramos juntos al Salón de la Fama, que nuestros hijos jugaran juntos, ese tipo de cosas, y solo saber que no vas a tener esa experiencia, no se siente real, supongo.»