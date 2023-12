Muchos vieron una señal del futuro de Beth Phoenix en el hecho de que pusiera voz al inicio de la música de entrada de Adam Copeland en AEW. Y «The Rated-R Superstar» no quiso confirmar ni desmentir nada el pasado octubre, minutos después de debutar durante el epílogo de WrestleDream.

«Quiero decir, siempre que puedo estar cerca de Beth, me encanta. No estoy seguro de lo que depara el futuro cercano, pero cada vez que puedo estar cerca de ella, obviamente me encanta. Y nos la hemos pasado genial cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Donde ella será fundamental sin que nadie lo sepa, es como mi consejera. Así que, cada vez que ven algo que realmente funciona, es gracias a ella, porque siempre me devuelve mejores ideas. Es bastante asombroso estar casado con una miembro del Salón de la Fama, es bastante genial, y además puede aplicarme un suplex».