Sean O’Malley revela que habló con UFC sobre posibles peleas de boxeo

Las competencias cruzadas de MMA y boxeo pueden convertirse en furor a medida que se acerca el 2024. Francis Ngannou cautivó al mundo de los deportes de combate en su debut en el boxeo profesional el pasado sábado en Riad, Arabia Saudita.

El ex rey del peso completo de UFC se enfrentó a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos de la división y lo hizo mucho mejor de lo que nadie esperaba, perdiendo por decisión dividida en el duelo de 10 asaltos.

Antes de que Ngannou diera su paso al ring de boxeo, el deporte ya había comenzado a crecer en el aspecto espectáculo con nombres como Nate Diaz y Anderson Silva cruzándose. Después de convertirse en campeón de UFC en agosto con un nocaut técnico en el segundo asalto de Aljamain Sterling , Sean O’Malley expresó su interés en hacer lo mismo, compitiendo por un choque contra Gervonta Davis . “Sugar” ha bromeado brevemente con otro gran boxeador de 135 libras, Devin Haney, desde entonces y Haney ha aconsejado a O’Malley que no se ponga a prueba como lo hizo Ngannou.

«Lo que pasa con Devin Haney es que no estoy tratando de hacer sombra ni nada por el estilo, pero literalmente nunca lo he visto pelear en una sola pelea. Ni siquiera sabía realmente quién era hasta hace poco; como él, Gervonta, hay un tipo llamado Shakur [Stevenson]».

La situación de Ngannou es una de las más singulares con respecto a una gran estrella de MMA. El caso anterior más notable de algo similar fue cuando UFC estuvo involucrada, permitiendo al entonces campeón de peso ligero Conor McGregor desafiar a Floyd Mayweather. Los obstáculos contractuales son los que complican las cosas en el caso de alguien tan inflexible como Ngannou, que al final apuesta por sí mismo.

Sin embargo, para defender su título, O’Malley compartió que ya ha hablado de tratar de resolver algo en el ring de boxeo con UFC. Sin embargo, no parece que sea contra el invicto Haney (30-0).

“Hablé con UFC sobre posibles peleas de boxeo algún día y me dijeron: ‘Nadie conoce a Devin Haney. Hay un cero por ciento de posibilidades de que eso suceda. Simplemente no es una estrella y nadie lo conoce. Nadie sabe entre él y Gervonta Davis, pregúntale a alguna persona al azar cuáles serían [no lo sé]”.