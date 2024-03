Sean O’Malley reta a Merab Dvalishvili

Parece que Sean O’Malley se ha entusiasmado con la idea de luchar contra Merab Dvalishvili, más o menos. El campeón de peso gallo de UFC acudió a X el viernes para decir que peleará contra Dvalishvili, quien es el claro contendiente número uno en la división.

Sin embargo, el campeón mencionó 2025 como el año, lo que generó muchos comentarios, incluso de Dvalishvili, quien parecía estar más preocupado por la ortografía de su nombre que por la línea de tiempo propuesta.

“QUIERO MARAB. 2025 será legendario”, escribió O’Malley en X.

I have been waiting for this callout for 7 years.. but who is Marab ??? Dude .. review my name lessons I gave Henry… MERAB! And guess you need another year to prepare for the machine 🦾 pic.twitter.com/JmxzhQV5iN

— Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) March 15, 2024