Sean O’Malley reacciona a los problemas de salud mental de Sean Strickland

El campeón de peso gallo de UFC, Sean O’Malley, no está muy sorprendido de escuchar al ex poseedor del título de peso mediano, Sean Strickland, admitir problemas de salud mental.

Strickland dijo el mes pasado a sus seguidores de las redes sociales que a pesar de tener todo lo que quiere, a veces se siente “mentalmente mal” y es un peligro para los demás. O’Malley cree que el ex campeón puede estar pasando demasiado tiempo recibiendo castigo, dijo a principios de esta semana en su video podcast, TimboSugar Show .

«Es como, duh. Cualquiera que diga que literalmente tiene [el deseo] de matar gente probablemente no lo esté haciendo bien mentalmente. O amas o odias, y si quieres matas a la gente sin motivo alguno. … Quiero decir, es honesto al respecto, lo cual es jodidamente una locura.

«Simplemente entrar allí y entrenar y recibir un golpe en la cabeza, no es que le golpeen tanto, pero si no te golpean tanto, pero entrenas todos los días, eso suma«.

El mensaje de Strickland parece tener un propósito, ya que les dice a sus fans que «quería compartir esto y recordarles que no están solos». Sigue siendo una admisión sorprendente para un luchador activo de UFC y ex campeón con una enorme base de fanáticos.

«Toda la semana he estado en Twitter diciendo locuras, en espiral. Me desperté y le dije a mi hija: ‘Cariño, siento que… me siento como un peligro para la gente’. No siento que debería estar en el mundo, ¿sabes? Y creo que lo tengo todo: soy rico, soy famoso, tengo todo lo que siempre quise, y todavía estoy mentalmente mal. Y entro en esta mentalidad en la que quiero quemar todo en el mundo. Como si no quisiera tener nada, así que puedo simplemente perderlo y desquitarme con todo con la gente.

“Y creo que ustedes, de una manera extraña, son como mi familia. He compartido algo de mierda con ustedes, y ustedes han compartido algo de mierda conmigo y me siento más conectado con mis fans de lo que creo que se siente la mayoría de la gente, solo porque hemos pasado por mucho juntos. Y hombre, ya sabes, tengo todo lo que quiero y todavía lucho con la salud mental. Y mi memoria es tan corta que, como cuando salgo esta semana, pienso, una vez que lo supero, pienso: ‘Hombre, ese fue un momento realmente difícil en mi vida’.