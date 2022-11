El contendiente del peso gallo de la UFC, Sean O’Malley, ha respondido a la propuesta de Henry Cejudo para un combate por el título interino del peso gallo en el UFC 284.

Durante una reciente entrevista en The MMA Hour, O’Malley reveló que la motivación de Cejudo para volver a la UFC podría tener una base financiera.

«Escuché de alguien cercano a Henry que tiene como 37 dólares en el banco, y que literalmente está tratando de hacer cualquier cosa para conseguir algo de dinero, y tratando de reservar una pelea», dijo O’Malley. «No sé… Henry es un tipo de apertura del cartel principal, una especie de co-evento principal. Así que, no lo sé. Incluso si él y Aljo van a luchar, probablemente serán un evento co-principal en algún cartel. Es difícil de decir, me siento como cada vez que hablamos de este tipo, es como, ¿está realmente interesado en volver? Así que no pienso mucho en eso«.

El desinterés de O’Malley por una pelea con Cejudo se produce después de que ambos tuvieran un altercado entre bastidores en el UFC 276. Cejudo se retiró después de UFC 249, pero está de vuelta en el grupo de pruebas de la USADA.

O’Malley quiere noches de pelea rentables en el futuro y podría sentir que Cejudo no cree en el caché de pago por evento de otros pesos gallo. Esto se hace eco de los recientes temores de Sterling de que los fans no se preocuparían por una pelea entre él y Cejudo.

Cejudo no ha respondido a las afirmaciones de O’Malley y no hay pruebas significativas que demuestren que tiene problemas financieros. Sin embargo, los dos entrenan cerca el uno del otro en Arizona, por lo que no es descartable que haya amigos comunes para conseguir la primicia del otro.

Mientras Cejudo se prepara para su regreso a la UFC, un enfrentamiento con O’Malley podría estar sobre la mesa.