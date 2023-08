Sean O’Malley recuerda la reacción general en el verano de 2017 cuando declaró antes de su audición en la Contender Series de Dana White que sería más grande que la estrella más grande que la UFC haya visto.

«Recuerdo vívidamente estar sentado allí haciendo una entrevista diciéndole a la gente que seré más grande que Conor McGregor», dijo O’Malley el lunes en «First Take» de ESPN. «Recibí mucha m*erda por ello. Definitivamente hubo mucho odio en línea diciendo, como, ‘Vamos, hombre, eso no es realista’. Pero en mi mente lo era. Sólo sabía que tenía que hacer lo que he estado haciendo, que es noquear a la gente, hacer actuaciones magníficas, y lo conseguiría».

Seis años después, el siempre popular O’Malley (17-1MMA, 9-1 UFC) es el nuevo campeón del peso gallo de la UFC tras destronar a Aljamain Sterling por nocaut técnico en el segundo asalto el pasado sábado en UFC 292. La coronación de O’Malley es la culminación de una tenencia en UFC que, hasta ahora, ha estado llena de basura y llamativos nocauts.

Es una reminiscencia de McGregor, quien fue llevado por la vía rápida a una oportunidad por el título de peso pluma en 2015 y capitalizó al noquear a José Aldo en 13 segundos antes de convertirse en el primer doble campeón de la UFC al año siguiente con un nocaut sobre el entonces titular del título de peso ligero Eddie Álvarez.

Ese fue McGregor en la cima de su carrera, un nivel que O’Malley cree que está en el precipicio de alcanzar.

«Todavía no estamos ahí, pero un nocaut más y creo que me pone en la cima«, dijo O’Malley.

Ese no es el único camino que O’Malley está interesado en tomar. Podría intentar seguir el modelo de McGregor para alcanzar el siguiente nivel.

Al igual que McGregor en aquel entonces, O’Malley no se centra únicamente en defender su propio título, ya habla de la posibilidad de ir por un segundo cinturón en 145 libras (si las cosas se rompen de cierta manera) y quiere desafiar a uno de los nombres más grandes del boxeo que casualmente es un protegido de Floyd Mayweather.

«Creo que hay un par de maneras (de alcanzar el estatus de McGregor)», dijo O’Malley. «Defender el cinturón obviamente es una manera. Poner un nocaut hermoso para mi primera defensa del título haría eso. Subir de categoría, pero no quiero pelear con Alexander Volkanovski (campeón del peso pluma). Espero que pelee contra Ilia Topuria. Si Ilia sale y vence a Volk, me encantaría subir a 145 y pelear con Ilia. Si Gervonta Davis – ya sabes que es (5-pies-3), esa es una pelea que me interesa «.