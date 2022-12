Scarlett luchó durante un evento en vivo de WWE

A pesar de no haber luchado en televisión desde que firmara por primera vez con WWE un contrato en el 2019, Scarlett ha sido de gran ayuda en el desarrollo de la carrera de Karrion Kross, ya que la compañía ha aprovechado su presencia para darle un mejor aura en las presentaciones del ex Campeón NXT, quien curiosamente en su etapa anterior padeció en el elenco principal cuando su esposa no estaba presente.

► Scarlett hizo equipo junto a Karrion Kross

Karrion Kross había estado preparando el debut en el ring de su esposa Scarlett durante un tiempo, y finalmente este tuvo lugar durante el reciente evento en vivo de WWE en Wheeling, West Virginia, siendo la primera vez en un buen tiempo que lucha para WWE. Ya lo había hecho en un par de ocasiones previas durante su etapa previa, pero ninguna en televisión.

Fanáticos que se hicieron presente relataron y publicaron en sus redes sociales sobre el debut de Scarlett, quien participó en una lucha de relevos mixtos junto a su esposo Karrion Kross, para enfrentarse a Emma y Madcap Moss en una lucha por equipos. La victoria fue para Kross y Scarlett.

«¡¡Debut de Scarlett en el ring!!»

Durante las últimas semanas, Karrion Kross y Scarlett han tenido en la mira a Rey Mysterio, quine actualmente se encuentra recuperándose de una lesión en su pierna. Sin embargo, es posible que este enfrentamiento contra Madcap Moss y Emma —quienes también son pareja— sea eventualmente llevado a la televisión, considerando que los cuatro han tenido cierta interacción en SmackDown. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero parece que WWE finalmente decidirá aprovechar las capacidades luchísticas de Scarlett.