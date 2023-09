Sami Zayn y Kevin Owens derrotaron a Cruz del Toro y Joaquín Wilde

Sami Zayn y Kevin Owens se enfrentaron a Cruz del Toro y Joaquín Wilde, como parte de su preparación previa al combate contra Finn Bálor y Damian Priest en Payback.

Sin embargo, antes de llegar al ring, en su camino se toparon con The Street Profits y Bobby Lashley, quienes minutos antes habían amenazado con llevarse todo «el oro» que pudieran. Por lo tanto, el Campeonato de Parejas de los canadienses podría ser su próximo objetivo.

Los integrantes de LWO pusieron en predicamento al equipo de campeones, quienes batallaron un par de minutos para conseguir tomar el control.

Kevin Owens and Sami Zayn make QUICK work of the LWO#SmackDown pic.twitter.com/eqpUZnCdWC

— Rob, Of Stamford (@SrPerograph) September 2, 2023