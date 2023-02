Sami Zayn estaba nervioso previo a su promo en WWE SmackDown

Dentro de pocos minutos, Sami Zayn afrontará la lucha más importante de su carrera cuando tenga la oportunidad de ir por el Campeonato Universal Indisputable WWE contra Roman Reigns en Elimination Chamber. Pese a que no es el favorito para la victoria, muchos esperan que el ex Uce Honorario sea el hombre que destrone al Jefe Tribal, ya que luchará frente a su público en Montreal, Canadá, lo cual permitiría coronar una de las historias más relevantes en la historia reciente de la WWE, luego de que el ex Campeón Intercontinental tuviera una vinculación con The Bloodline en los últimos meses.

► WWE tuvo que censurar un cántico del público

En el reciente Friday Night SmackDown, Sami Zayn tuvo la oportunidad de subir al ring en Montreal antes de su gran combate contra Roman Reigns, dando una gran promo en frente de su público. Realmente se sintió muy especial y el público le mostró todo su cariño. El ex Campeón Intercontinental concluyó diciendo que “Roman Reigns caerá”.

Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que Sami Zayn estaba visiblemente nervioso tras bastidores antes de su presentación en SmackDown. El referido peridosta no dio mayores detalles sobre lo que eso significaba, pero agregó que WWE tuvo que censurar cierto cántico del público durante el segmento.

“Aquellos detrás del escenario afirman que Sami Zayn parecía “visiblemente ansioso y nervioso” antes de la promo, pero no explicaron qué significaba eso.

Se nos dice que algunos que estaban al tanto esperaban que ocurriera una promoción algo diferente, pero que Zayn tuvo en cuenta la reacción de la multitud y dejó que el segmento respirara. Hubo algo de pánico al final de la producción, teniendo que editar y borrar los cánticos “Jó**** Roman”. También hubo una fuente que afirmó que los que estaban en la Gorilla position estaban confundidos y esperaban un tipo diferente de promo, pero no hemos tenido eso confirmado posteriormente por fuentes adicionales. Aquellos de los que escuchamos estaban muy contentos con cómo terminaron las cosas, con un productor de mucho tiempo calificándolo de “especial”.”