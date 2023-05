Entonces, el circuito independiente no es lo que es en la actualidad pero Sami Zayn alcanzó a ser uno de los luchadores más populares del mismo como El Genérico antes de firmar con WWE en 2013. Justamente, eso fue clave en que pudiera convertirse en una Superestrella. Podemos decir que es uno de los mejores en realizar la transición de la escena indie al escenario más grande de la lucha libre profesional. Otro es su mejor amigo y co-Campeón de Parejas Indiscutible, Kevin Owens. Pero continuamos con SZ, que estuvo contando recientemente en Whiskey Ginger que en realidad pasó a ganar menos dinero que su primer contrato en el imperio de lo que ganaba fuera, aunque aclara que nunca ha perseguido el aspecto económico de los encordados.

> Sami Zayn, de las indies a WWE

«Solía anotar todo el dinero que ganaba. No era como una contabilidad, para propósitos de impuestos. Era simplemente: ‘Hice este combate en esta fecha para esta empresa y me pagaron (tanto)’. Recuerdo entonces que la paga pasó de $20 a $ 50. ‘Woah’. La primera vez que me ofrecieron $ 100, dije: ‘¿Me darán $ 00 para ir a los Estados Unidos? ¡¿Para luchar?!?!?’. El primer año, creo que fue en 2008, llevo seis años en el negocio y estoy ganando $20,000 al año. ‘Eso es todo. No necesito otro trabajo. Esta es mi vida ahora’. He tenido mucha suerte en muchos sentidos. 20, 30, 40 el próximo año. Con el tiempo, simplemente ha subido, lo cual es genial. Continúa subiendo, afortunadamente.

«Cuando firmé con WWE, en realidad recibí un recorte salarial. Estás firmando con WWE, es como la oportunidad de ganar dinero, en cierto sentido. Creo que mi último año en las independientes, estoy descartando todos estos números. Creo que fue, en ese momento, justo después de que dejé las independientes, las independientes explotaron cuando los tipos de repente están ganando seis cifras y están empezando a hacerse buenos nombres. Hubo un gran boom en la indies justo después de que me fui. Creo que en mi último año en las independientes, gané alrededor de $ 100.000. Firmé mi primer contrato con la WWE por $ 39.000. Ahora está en desarrollo, pero eventualmente ganarás un buen dinero, que es lo que sucedió. No fui demasiado miope al respecto, pensando: ‘Oh, valgo mucho más’. De alguna manera entiendes cuándo tomarlo en serio y cuándo lo compensarás.

«Todo esto para decir que tuve bastante suerte en la lucha libre, incluso cuando firmé con WWE, aunque ya había estado trabajando durante diez u 11 años, me pusieron a través del programa de desarrollo, y lo hice muy bien, muy rápido. Dentro de unos ocho meses, lo cual era inaudito en ese momento porque generalmente tardan dos o tres años antes de que comiencen a enviarte a hacer cosas, en ocho meses comenzaron a enviarme a la carretera para hacer eventos. En ese momento, tal vez eran 50.000 dólares al año. Ese primer cheque llegó para ese bucle en la carretera, eran como seis o siete grandes. Tuve este momento de iluminación: ‘Oh, Dios mío, así es, estoy aquí para ganar dinero’. Sé que suena a cliché: ‘cuando disfrutas lo que haces, nunca trabajas un día en tu vida’. El dinero no es la razón por la que lo hago. No me malinterpreten, disfruto tenerlo más que no tenerlo”.

