Sabú: «Vince McMahon es un cabr*n»

Sabú nunca ha tenido la mejor de las opiniones sobre Vince McMahon. Esto decía en enero hablando del fracaso de ECW en WWE:

«Hacíamos shows en WWE, de la marca ECW, sin luchas hardcore, sin mesas, sin sillas siendo usadas. ¡Ni siquiera un combate de todo el cartel! Y eso era porque Vince intentaba matar a ECW a propósito«.

Sabu is retiring from professional wrestling this year.

He should DEFINITELY be in the WWE Hall of Fame for Vince McMahon doing this segment on him alone. 😬 pic.twitter.com/zMcP1kGAKC

— ChanMan (@ChandranTheMan) January 14, 2024