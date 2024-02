RVD: «En AEW estoy bien, en WWE sentía que no me querían»

Recientemente, Rob Van Dam declaró que estaba mucho más cómodo en AEW que en WWE, pero no se explicó mucho en torno a qué querían decir sus palabras. Ahora, en la más reciente edición de su podcast 1 Of A Kind With RVD, allí sí que dio detalles de lo que significaban sus dichos.

Rob Van Dam reveló que se siente más que feliz luchando en AEW, pues sobre todas las cosas, siento que sí es bienvenido, asegurando que en WWE sentía que no lo querían. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Rob Van Dam habla de sentirse cómodo en AEW y de cómo en WWE no lo querían

«Estuvo bien. Todos esos tipos son buenos. Fue un poco caótico, ¿sabes? Sí, estaba en el ring con Samoa Joe, pero tal vez hubo un par de movimientos aquí y allá donde pudo haber habido una intervención o algo así.



«Había tanta cosa pasando. No es lo mismo que estar realmente ahí y luchar un poco con alguien en el ring, aunque eso sucede y es parte del combate. La gente se empareja y hace esas cosas. No sé, siento como si realmente hubiera estado ahí por mucho tiempo en ese combate.

«Estuve ahí y la gente se turnaba para darme palizas y cosas así durante un rato. Lo sé, pero estuvo bien. Todos son buenos. Muchos de los tipos realmente se esforzaron por hacerme sentir apreciado y bienvenido.

«Decían cosas como: ‘Oye, algunos de nosotros podríamos estar un poco aprensivos de acercarnos y decirte esto, pero todos estamos tan emocionados de que estés aquí y tan entusiasmados. Hombre, ¡es tan genial!’

«Hubo algunos tipos en particular que dijeron eso y siempre lo recordaré porque resalta. Definitivamente, me pone en una perspectiva diferente que en WWE, donde me sentía reemplazable y prescindible. Podría estar allí la próxima semana, o no. Nunca supe. Nunca supe si realmente era apreciado allí o no porque había un equilibrio tan grande de diferentes energías en conflicto».