Aunque muchos podrían suponer que contar con una ventaja de experiencia sobre una oponente no es más que algo positivo, la ex bicampeona del peso paja de la UFC Rose Namajunas no está tan segura.

El pasado fin de semana, Namajunas se impuso a su rival Amanda Ribas en el octágono y en combates a cinco asaltos. «Thug Rose» fue capaz de superar a la brasileña en las tarjetas de puntuación.

La victoria supuso el primer triunfo de la ex reina de las 115 libras como peso mosca, después de haber debutado sin éxito en la división contra Manon Fiorot el pasado mes de septiembre en París.

Con ello, la luchadora de 31 años ha entrado en el orden jerárquico en el número 7, y supone la incorporación a la categoría de peso de una de las competidoras femeninas más experimentadas de la lista de la UFC. Sin embargo, parece discutible si ese hecho la ayuda o no…

► Namajunas admite que la «experiencia» puede traer consigo pereza

Durante una reciente aparición en The MMA Hour con Ariel Helwani, Namajunas reflexionó sobre su exitosa salida frente a Ribas en el Apex el sábado por la noche.

«Thug Rose» destacó su mayor experiencia en combates de alto nivel en la UFC y en combates de 25 minutos en comparación con Ribas. Pero aunque eso conlleva ventajas, Namajunas también le ve aspectos negativos.

«La experiencia que tengo es un arma de doble filo«, dijo Namajunas. «Por un lado, es muy buena. Me ayudó mucho a capitalizar los errores que ella (Ribas) cometió, y a mantener la calma, a estar fría y serena. Pero, al mismo tiempo, creo que cuanta más experiencia adquieres, más fácil te resulta ser perezoso. Es un nuevo reto, ¿sabes?».

No obstante, aunque frustrada por no haber podido hacer más y presionar para conseguir un final, Namajunas está en el tablero en las 125 libras.

Y habiéndose acercado a los cinco primeros puestos del peso mosca, es lógico que a «Thug Rose» le espere un combate crucial en el contexto de la división, mientras continúa su búsqueda de un segundo campeonato de la UFC.