Roman Reigns manda mensaje a fan que lo critica

Roman Reigns volvió a la programación de WWE durante el SmackDown de la semana pasada para tener sus más y sus menos con LA Knight, John Cena y Cody Rhodes después de varias semanas ausente. The Tribal Chief ha alcanzado tal posición en la compañía en los últimos años que no necesita estar participando en todos los programas, teniendo luchas y segmentos continuamente, ni siquiera en cada uno de los Premium Live Events. Obviamente, a todos nos gustaría que el Campeón Universal Indiscutible estuviera más presente, pero también es comprensible que después de una década dando el máximo ahora esté disfrutando de lo cosechado.

► Roman Reigns aclara las cosas

Dicho esto, no todos lo ven de esta manera. Durante un reciente evento de Make-A-Wish, un joven fan le comentó al samoano que otro, un usuario llamado Theorypill, anda diciendo de él que siempre está de vacaciones. A continuación, gracias a nuestros compañeros de Ringsidenews, conocemos la respuesta del monarca. Siempre, claro está, en tono de broma.

«Hey, Theorypill. No sé quién eres, pero mi amigo sí. Dice que has estado hablando mucho, afirmando que no he estado trabajando, que estoy de vacaciones haciendo lo que sea que creas que he estado haciendo. Pero eso es lo que no entiendes: no sabes lo que he estado haciendo. ¿Sabes qué he estado haciendo? He estado en el laboratorio de movimiento, entrenando duro para esta noche aquí en Tulsa.»

No se sabe cuando va a luchar de nuevo Roman Reigns pero seguramente sea en Crown Jewel 2023. Se ha especulado con la posibilidad de que enfrente a John Cena pero dado lo ocurrido en este reciente SmackDown probablemente su rival sea LA Knight, en lo que sería la mayor oportunidad en la carrera de este. Obviamente, lo de Cody Rhodes queda para otro momento.

THERE IS NO STOPPING LA KNIGHT! 😤🔥@RealLAKnight has made himself VERY clear. He is ready for @WWERomanReigns and the rest of #TheBloodline! YEAH!!!!! #SmackDown pic.twitter.com/RyWy7kWfE7 — WWE (@WWE) October 14, 2023