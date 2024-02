Roman Reigns envía fuerte mensaje a Seth Rollins y Cody Rhodes

Ayer, Roman Reigns sorprendió a los fans al utilizar su cuenta de X para subir un video, probablemente grabado tras bambalinas el viernes durante SmackDown. Allí, el Campeón Universal Indisputable WWE, se encontraba sentado en una silla hablando con Paul Heyman, cuando le preguntó a su hombre sabio si Seth Rollins y Cody Rhodes iban a estar en Elimination Chamber 2024.

Heyman le informó que el show era en Perth, Australia, y le informó que él no tenía que viajar a Australia, pues si no quería, no requería estar programado en dicho evento premium. Sin embargo, El Jefe Tribal le preguntó a Heyman si era cierto que Seth Rollins y Cody Rhodes iban a estar en esta función en Australia. Heyman le dijo que sí, que iban a estar apareciendo como invitados en un especial de The Grayson Waller Effect.

► ¿Estará Roman Reigns en Elimination Chamber 2024 en Australia?

Después de esto, Reigns dijo algo que podría sonar como que estaba pensando en hacer el viaje hasta Australia. Estas fueron sus palabras:

«Lo único que debería salir de su boca es el reconocimiento hacia mí».



Reigns también linkeó un enlace en su post para comprar los boletos para Elimination Chamber 2024. Así las cosas, habrá que estar atentos a SÚPER LUCHAS para ver si Roman Reigns o The Rock, quien recientemente se unió a The Bloodline, también se aparece por allá, que era el rumor inicial, porque Australia quería paga varios millones de dólare para tener a La Roca en este show de WWE.