El talentoso y vetarno luchador, Chris Jericho, venció a Mark Briscoe el 23 de octubre de 2024 en Dynamite, para quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo ROH.

Y desde entonces, ha tenido dos defensas titulares exitosas. La primera, ante Tomohiro Ishii y la segunda, ante Matt Cardona el 20 de diciembre en el PPV ROH Final Battle 2024.

► Chris Jericho habla de las ofertas para emitir ROH en streaming

Pues bien, en una reciente entrevista con Scott Fishman de TV Insider, Jericho reveló algo bastante interesante y es que Tony Khan, dueño y presidente de ROH, ha obtenido recientemente múltiples ofertas de plataformas de streaming para que los shows de ROH se vean en vivo, aunque no reveló nombres.

Estas fueron las interesantes declaraciones del actual Campeón Mundial de Peso Completo ROH:

«Creo que el hecho de que Tony Khan me haya puesto el título nuevamente se debe a que, con Chris Jericho como Campeón Mundial de Ring of Honor, las plataformas de streaming podrían prestarle más atención.

«Sé que Tony está trabajando en eso y tiene un par de ofertas. No sé si son ofertas que él realmente quiera. Creo que quiere intentar expandir esas ofertas.

«Estoy mil por ciento seguro de que continuará trabajando para conseguir un acuerdo de streaming porque, cuando se propone algo, generalmente lo logra.

«Ha invertido por completo en la marca y el producto de Ring of Honor. No tengo ninguna duda de que, en algún momento, habrá una plataforma más grande para Ring of Honor».